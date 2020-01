Nobelpreis der Musik für Tabea Zimmermann

Zimmermann fing mit drei Jahren an, Bratsche zu spielen, zwei Jahre später kam Klavier hinzu. Sie tritt häufig mit Kammermusik-Ensembles auf, etwa mit dem Arcanto Quartett, spielte aber auch mit Orchestern wie den Berliner Philharmonikern, dem Royal Concertgebouw Orchestra oder der New World Symphony.

Ihr besonderes Interesse gilt der neuen Musik; zahlreiche Werke – etwa von György Ligeti, Wolfgang Rihm oder Heinz Holliger – sind für sie entstanden. Früh begann sie auch zu unterrichten, erst in Saarbrücken, seit 2002 an der Hochschule Hanns Eisler in ihrer Wahlheimat Berlin.

Tabea Zimmermann ist die dritte Frau, die den seit 1973 verliehenen Preis erhält – nach der Geigerin Anne-Sophie Mutter (2008) und der Komponistin Rebecca Saunders (2019).