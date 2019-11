Schau mir in die Knöpfe, Kleines

Das wünscht sich wohl jedes Kind (und fast jeder Erwachsene): Dass es irgendwo eine Geheimtür gibt, die hinausführt aus dem Alltag. Die 11-jährige Coraline findet im diesjährigen Familienstück des Opernhauses nun tatsächlich eine solche Tür, gerät in eine Parallelwelt und kann ihr Glück nicht fassen. Hier haben die Eltern plötzlich Zeit für sie, niemand verwechselt ihren Namen mit «Caroline», es gibt Schoggiglace statt Gemüsesuppe, und sie kann haben, was sie will – einen Hund oder ein Pferd, ein Trampolin und eine Sony-Playstation.