Integration hat auch komische Seiten

Am Zürcher Opernhaus inszeniert nun Jan Philipp Gloger das Stück, und wer weiss: Vielleicht geht es in der Aufführung dann doch auch ein bisschen um einen SVP-Albtraum. Schon in seiner letzten Zürcher Produktion, in Vivaldis kürzlich wieder aufgenommener Oper «La verità in cimento», hat er eine messerscharfe, hoch musikalische, pointenreiche Gesellschaftsanalyse geliefert. Sie spielte in einer Villa am Zürichberg, und es war nicht zu übersehen, dass Gloger dieses Milieu kennt.

Im Taxi ins besetzte Haus



Schliesslich hat der mittlerweile 38-jährige Regisseur einst hier studiert: Nach drei Jahren am renommierten Institut für Angewandte Theaterwissenschaften in Giessen hatte er für die Fortsetzung des Studiums an die Zürcher Hochschule der Künste gewechselt. Eine gute Zeit sei das gewesen, sagt er beim Treffen in der Opernhaus-Garderobe, «die Atmosphäre an der Schule war sehr offen» – und die Atmosphäre in der Stadt auch aus theatralischer Sicht interessant. Gloger erinnert sich an eine Party in einem besetzten Haus, zu der die Gäste im Taxi vorgefahren seien: ein Kontrast, der dann auch seine Vivaldi-Inszenierung durchzog.

Rossinis «Il turco in Italia» spielt nun nicht unbedingt in Zürich, aber doch in einer mitteleuropäischen Gegenwart, in der ein Türke in eine Mietwohnung einzieht. Die aktuellen Bezüge liegen auf der Hand, Gloger wird sie thematisieren. Aber trotzdem soll die Aufführung auch lustig sein, natürlich: «Man kann aus einer Rossini-Komödie kein politisches Agitprop-Theater machen.»

Genau das reizt ihn an dem Stück: «Ich gehe als Regisseur da auf, wo man zwischen Komödie und Tragödie hin- und herspringt.» Integration sei ja nicht nur eine ernste Angelegenheit; in den Missverständnissen zwischen den Kulturen lasse sich durchaus auch eine gewisse Komik entdecken, «denken Sie nur schon an die Begrüssung: Küsschen zweimal, dreimal oder Hand geben?»

Da passt es bestens, dass er – wie in der Oper üblich – mit einem multikulturellen Ensemble arbeitet. Ein Argentinier gibt den Türken, die übrigen Protagonisten kommen aus Frankreich, Mexiko, Italien, Uruguay und Kanada; der Chor ist noch internationaler. Gloger selbst ist im Ruhrgebiet aufgewachsen, in Hagen, «das Thema Immigration ist mir da wirklich nicht fremd». Trotzdem schickt er ab und zu Videos von den Proben an eine türkische Freundin: «Wenn die türkische Community für das Stück ins Opernhaus kommt, was ja toll wäre, dann sollen die das nicht lächerlich finden.»