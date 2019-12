Weshalb sich Trump als Marvel-Bösewicht inszeniert

Kämpfen ist Teamarbeit, hiess das, und damals spiegelte sich das in Obamas Politik, der mit seinem Stab gerade die Gesundheitsreform durchgebracht hatte und ähnlich wie die Avengers höchste Anspannung mit lockeren Sprüchen kombinieren konnte.

Ein Team: 2012 waren die «Avengers» erstmals vereint. Foto: Walt Disney Schweiz

Lange hielt dieses Gefühl nicht an. Die Fortsetzungen im «Marvel Cinematic Universe» verloren den optimistischen Elan und reflektierten die Enttäuschung über Obamas zahnlose Politik. Sie erzählten jetzt von Kollateralschäden und posttraumatischen Belastungsstörungen.

«Captain America: Civil War» fragte, wie viele Zivilisten die endlos weitergeführten Kriege mittlerweile auf dem Gewissen haben. Und vor wem müssen abgehobene Weltenlenker wie Iron Man eigentlich Rechenschaft ablegen, gibt es da keinen UNO-Aufsichtsrat?

Der Marvel-Zeitstrahl lief wie die Präsidentschaft Obamas auf ein extrem unwahrscheinliches Finale zu. Eine endzeitliche Schlacht, in der Wirklichkeit wurde, was niemandem auch nur im Traum eingefallen wäre.

Es gibt im Netz heimlich aufgenommene Videos von Vorführungen von «Avengers: Infinity War», in denen man hört, wie die Marvel-Fans realisieren, dass Thanos seinen Plan umsetzen kann. Es ist dasselbe «Oh no, oh no, oh no!», das die Anhänger von Hillary Clinton ausgestossen haben, als sie merkten, dass Donald Trump der nächste Präsident der USA werden wird. War das nicht auch ein Gefühl, als sei die Hälfte der Nation ausgelöscht worden?

Titelbild eines «Thanos»-Comic aus diesem Jahr. Foto: Marvel.com

Das Erstaunlichste dabei ist, dass die politische Rechte in all den Superheldenabenteuern offenbar etwas völlig anderes gesehen hat als der Rest der Menschheit. Der hat sein Vergnügen daraus gezogen, Männern in Metallbüchsen dabei zuzuschauen, wie sie mit noblem Auftrag durch eine Spezialeffektwelt zischen, die immer so wirkte, als hätte man eine Gruppe von Nasa-Astronomen mit genug Bier in einen Airbrush-Workshop geschickt.

Die Rechte hat etwas komplett anderes gesehen: Wie sehr sich das Selbstverständnis von ein paar privilegierten kosmopolitischen Hoffnungsträgern mittlerweile erledigt hat. Superhelden? Pah! Schnipp – und weg damit.