Was Hilary Swank Clint Eastwood verdankt

Danach wurde es wieder ruhiger um Swank. Sie versuchte sich in vielen Genres – Liebesdramen und Komödien –, aber erst mit dem Western «The Homesman» (2014) konnte sie wieder an ihre frühen starken Rollen anknüpfen. Es folgte eine dreijährige Auszeit, in der sie ihren Vater nach einer Lungentransplantation pflegte und eine eigene Modelinie entwarf.

Bald unterwegs zum Mars

Jetzt kehrt die 45-Jährige dahin zurück, wo ihre Karriere begann – zu den Serien. Nach dem Drama «Trust» (2018) um den in den Siebzigerjahren entführten Milliardärserben John Paul Getty III wird Swank in der kommenden Netflix-Produktion «Away» eine Astronautin verkörpern, die zum Mars fliegt. «Serien lassen uns heute jene erzählerischen Freiheiten, wie es früher Independentfilme taten», sagt Swank, «bevor diese von den grossen Studios gekauft und kontrolliert wurden.» Dann stutzt sie ein zweites Mal – und sagt, was viele insgeheim denken: «Das Problem ist: Es gibt inzwischen fast zu viele Inhalte, zu viel Auswahl. Wo soll man anfangen?»