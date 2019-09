Verfolgungsjagd aus neuem Bond-Film

Mit einem silbernen Aston Martin war der berühmte Geheimagent unter anderem schon in den Filmen «Goldfinger» (1964) und «Skyfall» (2012) unterwegs. Anwohner in Matera waren nach einem Bericht der Nachrichtenagentur ANSA zuvor auf die Dreharbeiten für den Bond-Film hingewiesen worden.

Zuvor wurde «No Time To Die» bereits in Norwegen, auf Jamaika und in den Pinewood Studios bei London sowie im Zentrum der britischen Hauptstadt gefilmt. Neben Craig, für den es wohl der letzte Einsatz als 007 wird, und Seydoux gehören Oscar-Gewinner Rami Malek («Bohemian Rhapsody») und Lashana Lynch («Captain Marvel») zur Besetzung des 25. James-Bond-Films. «No Time To Die» soll am 3. April 2020 in den Schweizer Kinos starten.