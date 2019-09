Schreibt Jennifer Lopez als Stripperin die Filmgeschichte neu?

Männer kommen in «Hustlers» nur ganz am Rande vor, als Opfer.

Die Beste von allen ist aber tatsächlich Jennifer Lopez. Ihr Stripper-Bühnenname ist Ramona, der ihrer neuen Kollegin Destiny, und wenn sie die Wallstreet-Banker beim Besuch des Clubs um hübsche Summen erleichtern, ist das frivol und witzig. Aber der Film kann auch als feministische Botschaft verstanden werden: Die Stripperinnen übernehmen die Macht; es geht um die Freundschaft zwischen ihnen und ihr Alltagsleben. Männer kommen nur ganz am Rande vor, als Opfer.

Dass der Film ausgerechnet in Toronto Premiere feierte, ist kein Zufall. Jedes Festival spricht sich offiziell für mehr Sichtbarkeit von Filmen von Frauen aus – nimmt dann aber, wie gerade Venedig, nur zwei Filme von Regisseurinnen in den Wettbewerb auf. In Toronto dagegen seien 36 Prozent aller gezeigten Produktionen von Frauen gedreht worden, rechnete Festivaldirektorin Joana Vicente vor. Sie führt den zweitwichtigsten Filmanlass nach Cannes zusammen mit Cameron Baily, und im Katalog formulieren sie das Ziel, bis 2020 die Parität der Geschlechter erreichen zu wollen.

Die beiden Co-Chefs in Toronto: Cameron Bailey und Joana Vicente. Foto: Keystone/SDA

Aber sind Filme von Frauen tatsächlich anders? Dieser Frage geht ein monumentaler Dokumentarfilm nach, der ebenfalls in Toronto Premiere feierte. Er dauert 14 Stunden und trägt den Titel «Women Make Film». Es geht darin allerdings nicht um die Machtstrukturen im «Bubenclub Kino» (so die Schauspielerin Tilda Swinton). Es wird ganz einfach versucht, die Filmgeschichte neu zu erzählen, nämlich ausschliesslich anhand von Werken, die von Frauen gemacht wurden.

So entdecken wir Szenen von bekannten Frauen wie Agnès Varda, Kathryn Bigelow und Jane Campion. Aber es gibt zahlreiche Beispiele von Regisseurinnen, deren Namen nur Insidern bekannt sind. Ein Ausschnitt aus einem Film der Bulgarin Binka Zhelyazkova erinnert dabei, wie es im Kommentar heisst, in ihrer Atmosphäre an den «The Third Man» von Orson Welles. Und die Ukrainerin Kira Muratowa ist mit einer Sequenz vertreten, in der die Hauptdarstellerin sich selbst in drei verschiedenen Verkörperungen begegnet, «wie bei David Lynch».