Nächster Halt: Animation

Den knapp zwanzig Personen fassenden Bus, der wackelt, wenn man ein- oder aussteigt, kann man durchaus als Symbol dieses Festivals begreifen, denn Fantoche hat eine bewegte Geschichte hinter sich: Seit 1995 tourt der Anlass kreuz und quer durch Baden, zunächst als Biennale, bis es unter den Gründern zum Knall kam und die Ausgabe 2001 wegen Geldmangels ausfiel.

Eine Flucht als Virtual-Reality-Erlebnis

Seit die Subventionen fliessen, hat sich das Festival im jährlichen Rhythmus allerdings stattlich entwickelt und bietet immer wieder überraschende Erfahrungen, erlaubt Blicke hinter die Kulissen, lotet die Bandbreite des Genres aus. Aktuell lässt zum Beispiel der Künstler Bertold Stallmach im Gluri-Suter-Huus in Wettingen zwei animierte Puppenfiguren (Kröte und Fuchs) in einer Videoinstallation über Burn-out und Management referieren. In der Festivalbar wird ein von David Bowies «Space Oddity» inspiriertes Konzert inklusive Liveanimationen aufgeführt. Und in der Reformierten Kirche und der Stanzerei kann man sich an interaktiven Installationen betätigen oder mittels Brille und Kopfhörer durch Virtual-Reality-Welten gleiten. Zum Beispiel, indem man einem lesbischen Paar auf seiner Flucht von Ägypten nach Holland folgt («Another Dream» von Tamara Shogaolu) und dank vollständig animierter 360-Grad-Projektion den beängstigenden Trip hautnah miterlebt. Schade bloss, dass die Technik nicht immer mitmacht, manchmal steigen die Virtual-Reality-Programme auch ganz aus.

Dass Perfektion nicht alles ist, zeigt sich allerdings auch da, wo die Animation am häufigsten anzutreffen ist – auf der Kinoleinwand. Jedenfalls behauptet das der holländische Regisseur Hisko Hulsing. Er steuerte für die Kurt-Cobain-Dokumentation «Montage of Heck» (2015) die Animationen bei und wurde darauf von Ex-Disney-Boss Michael Eisner für die Serie «Undone» angeheuert.