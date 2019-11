Kurzfilmtage Winterthur: Film über Migration überzeugt Jury

Michael Karrer mit bestem Schweizer Film

17 Kurzfilme wurden von der Jury beurteilt. Den Preis für den besten Schweizer Film in der Höhe von 10'000 Franken, gestiftet von Suissimage und SSA, übergab die Jury an «22:47 Linie 34» (Schweiz 2019) von Michael Karrer.

Den von der Zürcher Kantonalbank mit 10'000 Franken dotierten Publikumspreis erhalten hat dieses Jahr «Postcards from the End of The World» (Griechenland 2019) von Konstantinos Antonopoulos.

Die sechstägigen Kurzfilmtage verzeichneten 17'500 Eintritte und begrüssten über 650 Gäste aus der nationalen und internationalen Kurzfilmbranche.