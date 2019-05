Kommt nun die Lex Netflix?

Von den Einnahmen, die Streamingdienste wie Netflix in der Schweiz erzielen, sollen künftig vier Prozent in die Förderung des Schweizer Films fliessen. Der Vorschlag des Bundesamts für Kultur (BAK) war schon bekannt, nun hat ihn der Bundesrat in die Kulturbotschaft 2021–2024 aufgenommen, die er am Mittwoch in die Vernehmlassung gegeben hat. Netflix wäre in Zukunft also verpflichtet, ins Schweizer Filmschaffen zu investieren, Koproduktionen mitzufinanzieren oder Rechte an Schweizer Filmen zu kaufen, um diese auf der eigenen Plattform zu streamen. Ersatzweise könnte der Dienst einen Betrag an die Filmförderung zahlen. Bereits jetzt zahlen Schweizer Fernsehanbieter wie Teleclub die Abgabe; mit der Änderung des Filmgesetzes soll die Pflicht auf Unternehmen ausgeweitet werden, «die Filme über elektronischen Abruf anbieten».