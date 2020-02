Kirk Douglas ist tot

Erst ein Casting bei dem mächtigen Produzenten Hal Wallis, zu dem ihm seine frühere Mitschülerin (und spätere Leinwandlegende) Lauren Bacall geschickt hatte, brachte Douglas seine erste Filmrolle in «The Strange Love of Martha Ivers» (1946), mit immerhin 30 Jahren. Er machte seine Sache so gut, dass er sofort weitere Rollenangebote bekam. Er spielte zwielichtige Figuren in klassischen Film noirs wie Jacques Tourneurs «Out of the Past» (1947) und Byron Haskins «I Walk Alone» (1948), dieses Mal an der Seite von Burt Lancaster, mit dem er in der Folge immer wieder zusammengespannt wurde.

Kantiges Gesicht, blaue Augen, sportliche Statur

Den endgültigen Durchbruch und eine erste Oscar-Nominierung brachte Kirk Douglas seine Rolle als ehrgeiziger, skrupelloser Boxer in Mark Robsons «Champion» (1949), eine ähnlich angelegte Figur spielte er dann in Billy Wilders «Ace in the Hole» (1952): den egozentrischen, Sensationsreporter, der aus einem Grubenunglück Kapital zu schlagen versucht.

Auch in Vincente Minnellis Hollywood-kritschem Melodram «The Bad and the Beautiful» (1952), für den er seine zweite Oscar-Nominierung bekam, ist Kirk Douglas ein Anti-Held, der seine Macht als Produzent ausnutzt und damit andere in die Verzweiflung treibt. In diesen Filmen war Kirk Douglas ideal besetzt: Mit seinem kantigen Gesicht, den hellen blauen Augen und der gedrungenen, sportlichen Statur ging eine unterschwellige Bedrohung von ihm aus, gerade wenn er im Anzug steckte.

Unter der polierten Oberfläche lag stets eine Bereitschaft zu äusserster Gewalt, die von einem Moment zum anderen ausbrechen konnte. Die dritte und letzte Oscar-Nominierung bekam Douglas wieder für einen Film, den Vincente Minnelli inszeniert hatte: «Lust for Life» (1956), in dem er den Maler Vincent van Gogh als obsessiven, getriebenen, gewaltbereiten Mann verkörperte. Erst vierzig Jahre später sollte er einen Ehren-Oscar für sein Lebenswerk bekommen.

Douglas rehabilitierte den mit Berufsverbot belegten Dalton Trumbo

In den Fünfzigerjahren drehte Kirk Douglas zwei bis drei Filme pro Jahr, darunter Western wie Howard Hawks’ «The Big Sky» (1952) oder John Sturges’ «Gun Fight at the O.K. Corral» (1957), aber er verkörperte auch antike Helden, so in Richard Fleischers «The Vikings» (1958) und vor allem in Stanley Kubricks «Spartacus» (1960), den er selbst produzierte. Dadurch war er in der Lage durchzusetzen, dass Dalton Trumbo, einer der Drehbuchautoren, der seit der McCarthy-Ära als Kommunist verschrien und praktisch mit Berufsverbot belegt war, im Vorspann auftauchte und somit rehabilitiert wurde.