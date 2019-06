«Ich bin Teil des Problems»

Vor ein paar Jahren waren es die Vampire. Jetzt sind es Zombies. Aber auch wenn Kultfilmer Jim Jarmusch, 66, einen Genrefilm dreht, wird etwas unverkennbar Eigenständiges daraus. Das hat auch damit zu tun, dass sich unter den Untoten Stars tummeln wie Tom Waits, Bill Murray, Sarah Driver und viele mehr, «meine Familie», wie er seine Lieblingsdarsteller nennt. Und für einen kurzen Augenblick bezieht der Regisseur beim Interviewtermin in einem Hotelgarten in Cannes auch die anwesenden Journalisten ein: «Lasst uns alle die Welt übernehmen!», ruft er, «wir verwandeln sie in ein Matriarchat und Tilda Swinton wird unsere Anführerin. Dann kommt alles gut.»