Herr Billingham, warum ­kehren Sie thematisch zu Ihren Eltern Ray und Liz zurück?

Lassen Sie mich mit einer Frage antworten: Wie wirke ich auf Sie? Wie ein typischer Vertreter der Mittelklasse?

Mhhm, ja. Sie wirken wie ein Lehrer. Das sind Sie auch, nicht wahr? Professor an einer Kunstschule?

Exakt. Ich bin nun ein respektabler Bürger, und ich kann meinen Kindern alles bieten: gute Schulen, gesundes Essen, Betreuung rund um die Uhr. Und doch macht mich die Beobachtung ihrer Kindheit nachdenklich.

Warum? Weil die Ihre so viel schwieriger war?

Meine Kindheit war jedenfalls anders. Deshalb wuchs in mir der Wunsch, unsere häuslichen Szenen von damals so authentisch wie möglich in einem Film zu rekonstruieren. Bevor ich selbst Vater war, hatte ich das Bedürfnis nicht.

War das Thema mit der Serie von 1996 nicht erledigt?

Diese Bilder damals machte ich nur für mich, weil das meine vertraute Welt war und ich etwas in ihr sah, was die anderen nicht sahen. Ich habe mich sogar ­lange dagegen gewehrt, die Serie öffentlich auszustellen, weil ich sie als privat empfand. Doch nachdem ich an 16 Universitäten abgelehnt worden war, wollte ich unbedingt für eine Kunstausbildung zugelassen werden. Durch einen Zufall erfuhr der Verlag Scalo von meinen Fotos und schlug mir vor, das Buch zu machen. Ich hoffte, dass das Werk mit einem Empfehlungswort von Robert Frank es dem Auswahlkomitee schwerer machen würde, mich abzulehnen. Es hat geklappt.

«Wir hatten eine glückliche Kindheit, auch wenn es schwerfällt, das zu glauben», sagt Richard Billingham. Foto: PD.

Rays Alkoholkrankheit und Liz’ Apathie sind in den Fotos und nun auch im Film sehr sichtbar: die vernachlässigten Körper, die Verletzungen, die schmutzige Umgebung. Schämt man sich als Kind dafür?

Ich habe mich nicht geschämt. Unser Leben unterschied sich nicht stark von dem anderer Kinder in der Schule, damals in Birmingham. Sie waren auch arm, wir waren alle arm. In der ­Schule sahen die anderen zwar nicht arm aus – ich schon –, aber ich erinnere mich an den Gestank, als ich sie besuchte. Bei meinen Schulfreunden roch es streng, bei den einen nach Pisse, bei anderen nach Kot.