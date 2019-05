Hollywood-Legende Doris Day ist tot

Day wurde als Doris Mary Ann von Kappelhoff am 3. April 1922 in Cincinnati im Bundesstaat Ohio geboren. Beide Eltern waren Kinder deutscher Einwanderer, die gegen Ende des 19. Jahrhunderts in die USA ausgewandert waren. Schon früh fasste sie das Ziel, Tänzerin zu werden. Ein Autounfall verhinderte diesen Traum zunächst, über ein Jahr lang war Day bettlägerig, nahm währenddessen aber Gesangsstunden. Mit 17 Jahren trat sie als Sängerin im örtlichen Rundfunksender auf und wurde Mitglied einer Tanzkapelle.

Mit ihren Gesangsauftritten hatte Day bald wachsenden Erfolg undarbeitete mit grossen Jazz-Bands zusammen, darunter Barney Rapp, Bob Crosby, Fred Waring und schliesslich Les Brown, bei dem sie drei Jahre blieb. Anlässlich eines Auftritts in einem Nachtclub mit ihrem ersten Erfolgssong «Day by Day» soll die Entscheidung gefallen sein, ihren Namen zu ändern, nachdem dem Ansager "Doris von Kappelhoff" nur schwer über die Lippen gekommen war.

«Jungfrau vom Dienst»

Der Regisseur Michael Curtiz erkannte ihre schauspielerischen Talente und nahm sie 1948 bei Warner Bros. unter Vertrag. Im gleichen Jahr begann sie, als Sängerin in der "Bob Hope Radio Show" bei NBC aufzutreten. 1950 erhielt sie bei Columbia Records einen Plattenvertrag, der ihr, bald als «The Wonder» tituliert, mit nur einer Handvoll Aufnahmen innerhalb weniger Jahre mehr als 17 Millionen verkaufte Platten brachte.

1956 machte die Schauspielerin D. als Partnerin von James Stewart in Hitchcocks Thriller «Der Mann, der zu viel wusste» auch auf der Leinwand auf sich aufmerksam, bevor sie Ende der 50er Jahre mit Rock Hudson zum Kino-Traumpaar aufstieg. Als Hollywoods «Jungfrau vom Dienst» spielte sie die Hauptrollen in zahlreichen Unterhaltungsfilmen mit, man nannte sie «Golden Girl» und «The Girl Next Door», der 1959 gedrehte Film «Bettgeflüster» von Michael Gordon oder David Millers «Mitternachtsspitzen», wo sie an der Seite von Rex Harrison spielte, wurden zu Kassenmagneten und Chiffren für ganze Erfolgsserien.