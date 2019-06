Gloria Vanderbilt im Alter von 95 Jahren gestorben

Spektakulärer Sorgerechtsstreit

Vanderbilt wurde 1924 in New York geboren und wuchs in Frankreich auf. Ihr Vater Reginald Claypoole Vanderbilt starb an den Folgen exzessiven Alkoholkonsums, als sie gerade einmal anderthalb Jahre alt war. Das Kleinkind erbte ein Millionenvermögen in Form eines Treuhandfonds, der zunächst von ihrer Mutter Gloria Morgan verwaltet wurde.

Mit ihrer Mutter zog Vanderbilt nach Paris. Dort wurde sie von einer Kinderfrau grossgezogen, während die Mutter sich dem Partyleben widmete. Um das Sorgerecht für das Mädchen entstand dann ein von grossem Medienspektakel begleiteter Rechtsstreit, in dem sich ihre Tante Gertrude Vanderbilt Whitney - die Gründerin des New Yorker Whitney Museum of American Art - durchsetzte.

Erste Ehe mit 17 Jahren

Mit nur 17 Jahren schloss Vanderbilt dann ihre erste Ehe. Von dem Hollywoodagenten und -produzenten Pasquale DiCicco liess sie sich aber bereits nach vier Jahren wieder scheiden. Sie heiratete kurz danach den Dirigenten Leopold Stokowski, der 42 Jahre älter war als sie und mit dem sie zwei Söhne hatte. Auch von Stokowski und danach von dem Regisseur Lumet wurde sie geschieden.

Mit ihrem vierten und letzter Ehemann, dem Schriftsteller Wyatt Cooper, hatte Vanderbilt zwei weitere Söhne. Cooper starb 1978 während einer Herzoperation. Zehn Jahre danach erlebte Vanderbilt einen weiteren schweren Schicksalsschlag, als sich ihr Sohn Carter Cooper im Alter von 23 Jahren vor ihren Augen vom Balkon der New Yorker Wohnung in den Tod stürzte.

«Ich glaube, dass man nur dann, wenn man einmal das Leben als Tragödie akzeptiert hat, wirklich zu leben anfangen kann ... und, oh, wie ich gelebt habe!» schrieb Vanderbilt im vergangenen Februar zu ihrem 95. Geburtstag im Internetdienst Instagram.