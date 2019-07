Es ist heiss im Paradies

Peter Jecklin lässt sich von einer Assistentin den Rücken mit einem Papiertaschentuch abtupfen, während Nina Bühlmann sich mit einer Schreibunterlage Luft zufächert. Ja, die Sonne brennt an diesem Vorabend erbarmungslos auf die adrett gekleidete Gesellschaft nieder – wie sie das nur selten tut in diesem Land. Sonnen- und Regenschirme sind aufgespannt, zahllose Papiertaschentücher leuchten weiss. Die Gesichter wirken ein bisschen ernster, als sie sollten.

«Lost in Paradise». So heisst der Film, der hier am Sonnenhang von Muri gerade gedreht wird. Er ist Fiona Zieglers Masterarbeit an der renommierten tschechischen Filmakademie Famu in Prag, wo sie studierte, nachdem sie bereits ein Studium der Geschichte und der inter­nationalen Politik in Genf abgeschlossen hat. Das Filmgeschäft hatte es der heute 36-Jährigen immer schon angetan. Sie war auch schon Regie­assistentin am Theater, arbeitete an Filmsets. Wahrgenommen wurde sie bereits durch einige Kurzfilme, wie etwa «Iron Cinderella» oder «God Particle», die an verschiedenen internationalen Festivals gezeigt wurden und stets gute Kritiken erhalten haben.

Zurück in die Vergangenheit

Die Dreharbeiten zu dieser schweizerisch-tschechischen Koproduktion haben bereits Anfang Juli in Prag begonnen. Seit etwas mehr als einer Woche ist die Crew nun in Bern und dreht etwa in der Soon-Galerie in der Altstadt, in der Heiteren Fahne in Wabern und eben in Muri. Fiona Zieglers Elternhaus – ein schmuckes Chalet etwas oberhalb des Muribads – ist kurzerhand zum Dreh- und Angelpunkt des Filmsets geworden. Gedreht aber wird im Nachbarhaus – einer Villa mit riesigem Garten inklusive Pool.

Es ist jetzt halb sechs Uhr abends, von der Stellprobe geht es zu «Kamera läuft» über, das heisst: Die Schatten spendenden Schirme müssen weg. Die Flucht der Schauspielerinnen und Schauspieler dazu, zwischendurch ein Flecken Schatten zu erwischen, entbehrt nicht einer gewissen Komik und scheint wunderbar zum Inhalt des Films zu passen. Nur so viel: Der Protagonist Eugen, gespielt von Dominique Jann, ist der Sohn eines tschechischen Emigranten und ist in Bern aufgewachsen, lebt nun aber in Prag ein un­stetes Leben – was so gar nicht im Sinn seines Vaters ist, der ein zwiespältiges Verhältnis zu seinem Heimatland hat. Eugen braucht dringend Geld, kehrt deshalb zurück nach Bern und somit in die Vergangenheit und in die Konfrontation mit seinem Vater.

Der Film scheint mit den beiden Lebenswelten zu spielen: hier die Prager-Bohème, da die Berner Bourgeoisie. Fiona Ziegler lässt sie aufeinanderprallen und geht der Frage nach, wer jetzt eigentlich wirklich auf der sonnigeren Seite des Lebens steht. Gleich­zeitig behandelt die Komödie aber auch die Emigrationsbe­wegungen nach dem brüsken Ende des Prager Frühlings, als rund 100000 Tschechoslowaken in den Westen und eben auch in die Schweiz flohen.