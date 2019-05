Einmal Lars von Trier? Macht 150'000 Euro!

Rund ein Viertel der Besucher des Filmmarkts sind Verleiher. Viele haben ihre Filme schon gekauft, nachdem sie das Drehbuch gelesen hatten. Andere wie Cyril Thurston ersteigern den grössten Teil ihres Jahresprogramms während des Festivals bei Weltvertrieben, die die Rechte anbieten. In der Schweiz ist der Markt für Arthouse-Filme wie jene des Kanadiers Xavier Dolan («Mommy») einigermassen geschützt, da es grosse Studios und Streaminganbieter nicht kümmert, wer sie bei uns vertreibt. Dafür wird in der Schweiz aggressiv gekauft, und die Konkurrenz ist gross. Vor kurzem hat der renommierte Verleih Look Now! bekannt gegeben, dass er keine neuen Filme mehr ins Kino bringt.

Vorsicht vorFalschinformationen

Werden andere folgen? Thurston kennt das Problem: Hier die Übermacht von «Avengers», dort die Nischenfilme, die immer «nischiger» werden. «Die Neugier auf Unbekanntes ist nicht ge­stiegen.» Anfang Jahr zeigte Thurston den am letzten Cannes-Markt erworbenen koreanischen Thriller «Burning», der mit rund 10'000 Zuschauern gar nicht so schlecht gelaufen ist. Besser jedenfalls als die anderen Cannes-Filme im Xenix-Verleih, sie hiessen «Leto» oder «Dogman». Das Schwulendrama «Plaire, aimer et courir vite» habe World Sales «für fast nichts» zum Streikfilm «En guerre» dazuofferiert, sagt Thurston. In der aktuellen Situation sei das schon ein bisschen die Strategie: Kleinvieh macht auch Mist.

Cyril Thurston. Foto: HO Xenix

Bevor Cyril Thurston ans Festival reist, geht er die Filmliste durch. Von den ungefähr siebenhundert Titeln, die infrage kommen, streicht er 90 Prozent – sie sind künstlerisch und kommerziell unergiebig. Bleiben 10 Prozent, von denen einige schon von anderen Schweizer Verleihern gekauft worden sind. Jeder wolle heute die Filme so früh wie möglich sehen, um einen Vorsprung zu haben. Manchmal würden auch Desinformationsstrategien eingesetzt: «Wenn ich höre, dass ein Film grässlich sei – stimmt das, oder will mich jemand in die Irre führen?»

Es kommt auch vor, dass der Weltvertrieb den Preis von sich aus senkt, so wie letztes Jahr in Cannes bei «The House That Jack Built» des Dänen Lars von Trier. Zuerst wurden 150'000 Euro verlangt, dann halbierte sich der Preis. Irgendwann hätte sich auch Cyril Thurston die Meditation eines Serienmörders leisten können. Aber weil sich ein Kinobetreiber in Basel weigerte, den Film zu zeigen, hätte das für den Xenix-Verleih noch weniger Einnahmen bedeutet.

Streamingdienste treibendie Preise hoch

Zugegriffen hat dann Elite, ein Verleih, der fast jeden Film im Drehbuchstadium erwirbt und die Projekte so auch mitfinanziert. Elite war beispielsweise beim Cannes-Abschlussfilm 2018 «The Man Who Killed Don Quixote» von Terry Gilliam dabei – «weil der Regisseur eine Ikone ist und bleibt», wie die Geschäftsleitung schreibt. «Klar, der fertige Film hätte ein besseres Resultat verdient, aber wie in manchem Geschäft bleibt die Wahrheit: ‹You win some, you lose some.›»