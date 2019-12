Die Schweiz geht wieder ins Kino

Es lohnt sich also, etwas genauer hinzuschauen. Und da zeigt sich: Unter den Top-10-Werken von 2018 figurierten nur zwei Filme, die keine Sequels oder Neufassungen bekannter Filme waren. 2019 stieg diese Zahl auf vier, neben «Joker» sind das auch der Oscarsieger «Green Book», Quentin Tarantinos «Once Upon a Time… in Hollywood» und der Schweizer Film «Zwingli». Der Unterschied mag nicht gross erscheinen, aber er weist doch darauf hin, was in dieser nach Berechenbarkeit strebenden Branche nicht unterschätzt werden sollte – die Unberechenbarkeit. Dass man dem Publikum etwas bieten, es überraschen und herausfordern muss. Wenn Filme das nicht tun, wandert die Käuferschaft zu anderen Angeboten ab.

«Wir brauchen innovative Geschichten, kluge Drehbücher – einfach guten Inhalt.»Kinobetreiberin Edna Epelbaum

Aber noch scheint die Kinomagie zu funktionieren. Patrick Tavoli, Geschäftsleiter der Arena Cinemas mit Sälen in der Deutschschweiz, der Romandie und dem Tessin, verweist zum Beispiel auf deutsche Komödien wie «Das perfekte Geheimnis» oder «100 Dinge», die 2019 überraschend gut gelaufen seien. Und Edna Epelbaum sagt: «Wir brauchen innovative Geschichten, kluge Drehbücher – einfach guten Inhalt.» Dass inzwischen immer mehr Frauen das Handwerk der Regie übernähmen, habe sie positiv gestimmt. Ebenso, dass Schweizer Filmschaffende über die Grenzen hinausschauen würden wie zum Beispiel Mischa Hedinger («African Mirror») oder Samir («Baghdad in My Shadow»).

James Bond wird 2020 retten – aber reicht das?

Programmleiter Frank Braun gibt sich dagegen pessimistisch: «Es lässt sich zwar sagen, dass die seit Jahren rückläufige Tendenz, die sich 2018 massiv verstärkte, gebremst werden konnte. Aber von einer Trendwende kann nicht gesprochen werden.» Gut, ein Jubeljahr wie 2002, als fast 19 Millionen Kinoeintritte in der Schweiz gelöst wurden, wird es vermutlich nie mehr geben.

Als positives Zeichen für 2019 darf indes gelten, dass es nach drei Jahren endlich wieder einem Film gelungen ist, die Marke von einer halben Million Zuschauern zu überspringen: «The Lion King» schaffte das; knapp darunter blieben «Avengers: Endgame» und «Joker». Doch was bedeutet das für die Zukunft?

Dass 2020 ein gutes Kinojahr wird, gilt dank dem im April startenden «No Time to Die» als ziemlich sicher. James-Bond-Filme erreichen in der Schweiz regelmässig etwa eine Million Zuschauer. Doch einen 007 gibts nicht jedes Jahr. Entscheidend dürfte deshalb sein, ob zum Beispiel auch ein über 200 Millionen Dollar teures Actionepos wie «Tenet» funktioniert.

Regisseur Christopher Nolan («Interstellar», «Dunkirk») richtet mit diesem Film mal wieder ein opulentes Raum/Zeit-Spektakel an, es ist ein Originalstoff, der in den Hauptrollen mit John David Washington («BlacKkKlansman») und Robert Pattinson besetzt ist. Der Filmstart von «Tenet» ist weltweit auf Mitte Juli geplant – also kurz nach der Fussball-EM. Bleiben zwei Fragen: Wie innovativ ist diese Geschichte? Und was macht das Wetter?