Der Mann von der Förderung fragte: «Ist das ein Thema?»

Der Trailer. Video: Cineworx/Youtube

Diese Figur holt sich von den Männern, was sie will, und in «Die fruchtbaren Jahre sind vorbei» will Leila auch unbedingt etwas: ein Kind. Sie ist ja doch schon über 30, und die anderen haben auch alle eins, also los. Ihre Schwester Amanda (Sarah Hostettler) ist bereits schwanger und dazu erfolgreiche Architektin (wobei das mit der Vereinbarung von Baby und Beruf dann kompliziert wird, vor allem auf der Baustelle). Und was hat Leila bei sich zu Hause? Die Spätfolgen eines One-Night-Stands, einen Typen, der sie «Müüsli» nennt und zum Thema Kinder sagt, darüber könne man ja morgen noch reden. Weg damit, aber was nun? In den Dating-Kampf der Ü-30?

Bund will Zurich Film Festival das Geld abdrehen Mittels einer Gesetzesänderung will der Bund verhindern, dass gewinnorientierte Institutionen künftig Kultursubventionen erhalten – dazu gehören auch Filmfestivals, die gewinnorientierten Unternehmen gehören. Die in Locarno angekündigte Änderung trifft speziell das Zurich Film Festival (ZFF), das im Besitz der NZZ-Mediengruppe ist. Das Bundesamt für Kultur (BAK) hat dem ZFF bereits einmal die jährliche Unterstützung von 250’000 Franken entzogen und eine organisatorische Entflechtung gefordert, worauf die Subventionen wieder bezahlt wurden. Jetzt wird das Geld wohl ganz abgedreht. Die Festivalleitung aus Nadja Schildknecht und Karl Spoerri findet es «unlogisch, dass ausgerechnet das nicht gewinnorientierte Zurich Film Festival, das sehr viel für den Schweizer Film tut und den Crossover zum ganz normalen Publikum schafft, nun mit einer ‹Lex ZFF› von der Unterstützung ausgeschlossen werden soll.» Auf Wunsch des BAK habe sich das ZFF organisatorisch neu aufgestellt. «Dass das BAK nun mit einem neuen Winkelzug die Unterstützung entziehen will, verstösst gegen Treu und Glauben der zuvor getroffenen Vereinbarung.» (blu)

Die Witze holt Beller direkt aus dem Leben. Wenn Leila in Zürich Männer anflirtet, fürchten die sich vor allem davor, dass die Frauen Löchli ins Kondom machen, oder sie lösen sich gleich in Luft auf, sobald Leila ihr Alter verrät (Beller hat das selbst so erlebt). Im Ausgang muss sie die Teenagerinnen fragen, was die «Zuki» sei (ein Club an der Langstrasse). Die Kriegsbemalung, die sie sich für die Partnersuche aufgetragen hat, verwandelt sich auf der Tanzfläche in einen Ü-30-Stempel – etwas, was laut einer Kollegin «nur mit sehr viel Alkohol weggeht». Die Erzähleinfälle sind originell – ein Kampf zwischen Leila und einer anderen Single-Frau wird als Western-Duell inszeniert –, die Typologien der Mütter, von alleinerziehend bis karrierefixiert, bleiben eher Typologien, aber auch das gehört zu den Regeln der Klamaukkomödie.