Der Goldene Leopard geht an einen Albtraum

Komplizenschaften in Locarno

Im Wettbewerb beispielsweise liess Maya Da-Rin in «A Febre» das Porträt eines indigenen Wachmanns im brasilianischen Manaus in die Fantastik kippen – mit einer solchen Präzision, dass der Film mehr verdient hätte als den Preis für den besten Darsteller. Vermutlich hat das die Tatsache verhindert, dass die zuständige Produktionsfirma, Komplizen Film, in Locarno bereits mit einem Spezialpreis geehrt wurde und mit Valeska Grisebach eine Regisseurin in der Jury sass, die ebenfalls mit Komplizen produziert hat. Bisschen viel Komplizenschaft in Locarno.

Auch der Franzose Damien Manivel schloss sich mit seiner Tanzstudie «Les enfants d'Isadora» (beste Regie) unverhofft ans Black Cinema an, am Ende eignet sich nämlich eine schwarze Zuschauerin das Solostück «Mother» von Isadora Duncan an und findet so eine Ausdrucksform für den Schmerz über den Verlust eines Kindes.

In der mit Fernsehgeld realisierten deutschen Provinzkomödie «Das freiwillige Jahr» gab es ausserdem den allerbeiläufigsten Kino-Blick auf Migranten. All das waren aber keine Korrektheits-Manifeste, sondern Filme, in denen die Reflexion über die Darstellung von Verstossenen aus der Erzählung selber entstand.

Davon konnte auch «O fim do mundo» des 1985 geborenen portugiesisch-schweizerischen Regisseurs Basil da Cunha etwas erzählen, ein Pendant zum Siegerfilm von Pedro Costa und der einzige Schweizer Film im Wettbewerb. Cunha variierte das Thema seines Erstlings «Até ver a luz» und drehte mit den Bewohnern des Lissaboner Abrissviertels Reboleira ein Wirklichkeitselendsdrama, in dem wieder kapverdisches Kreol geredet wurde und es einige Momente der Schönheit gab. Einfühlsam trotz Endzeitstimmung, doch am Ende fragte man sich, ob einem der Film etwas sagen wollte, was man schon oft gehört hatte.