Cannes zeichnet erstmals eine schwarze Regisseurin aus

Der Regisseur hat im Cannes nicht nur «Once Upon a Time in Hollywood» gezeigt, eine lockere, warm leuchtende Hommage an die B-Movies und das Los Angeles Ende der 60er, die viel hintersinniger ist, als sie zuerst wirkt. Er hat sich auch als ­normaler Besucher in ein paar asiatische Thriller hineingesetzt.Dass mit «Parasite» am Samstag ein Film aus Südkorea die Goldene Palme gewonnen hat und Quentin Tarantino gar nichts ausser den Scherzpreis für den besten Filmhund, passt also: Von Regisseur Bong Joon-ho ist er nämlich erklärtermassen auch ein Fan.

«Einstimmig» sei die Entscheidung für die Satire gefallen, sagte der mexikanische Regisseur und Jurychef Alejandro González Iñárritu an der Preisverleihung der 72. Ausgabe. In «Parasite» steht eine Familie im Zentrum, die am Rande des Existenzminimums lebt. Doch dann bekommt der Sohn eine Stelle als Hauslehrer bei einer reichen Familie, die in einer gediegenen Villa wohnt, und von da an wird alles ganz anders.

Bong Joon-ho hat darum gebeten, nicht mehr zur Handlung zu verraten, darum nur so viel: Ein sanft flackerndes Licht und ein Fleischspiess werden eine entscheidende Rolle spielen. Seit einiger Zeit fusioniert Bong Joon-ho mit Filmen wie «The Host» aufs Vergnüglichste Genremuster und Klassenkampf, «Parasite» bleibt aber eigenständig und bis zur letzten Wendung überraschend.

Feministische Umcodierung

Bei der Jury bedankte sich der Koreaner, er fühle sich sehr geehrt, «das französische Kino hat mich schon immer inspiriert». Neben dem Mexikaner Iñárritu sassen in der Jury solch herausragende Regisseure wie der Pole Pawel Pawlikowski, so was gibts auch nur in Cannes. Sie haben von Anfang an betont, dass für sie einzig die filmische Qualität zähle. Festivalleiter Thierry Frémaux wiederholt das auch ständig, wenn er mal wieder auf die Untervertretung von Frauen angesprochen wird.

Cannes verträgt durchaus mehr Gefühlskino, bei dem man nicht gleich völlig unterfordert ist.

Allerdings laufen im Wettbewerb immer ein paar Filme, bei denen es mit der künstlerischen Qualität nicht weit her ist, weshalb es andere Gründe für ihre Programmierung geben muss. Kommt dazu, dass dieses Jahr fünf von 21 Regisseuren, die für den Wettbewerb ausgewählt waren, die Goldene Palme schon gewonnen haben, zwei davon – Ken Loach und die Brüder Dardenne – gar schon zweimal.