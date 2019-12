Ach, Lolita

Wenn damals von einem Skandal die Rede war, traf das jedoch vor allem auf die Literaturvorlage von Vladimir Nabokov zu. Der Autor, dessen Werk zuvor von mehreren Verlagen abgelehnt worden war, wurde der Pädophilie bezichtigt. Nabokov genoss den Skandalruhm, den sein «Wirbelsturm Lolita» ausgelöst hatte, und er verfasste auch das Filmdrehbuch, das dann allerdings von Regisseur Kubrick komplett umgeschrieben wurde. Kubrick interessierte sich mehr für das Innenleben des verfallenen und verfallenden Mannes.

Vom Lustobjekt zum Verkaufsargument

Bezeichnend indes, dass es wiederum Nabokov war, der Sue Lyon in Kubricks Film als «perfektes Nymphchen» bezeichnete. Das Bild des Mädchens mit der herzförmigen Sonnenbrille und dem Lutscher auf dem Filmplakat wurde zum Inbegriff des Lustobjekts, zum Pop-Phänomen, zum Verkaufsargument. Plötzlich gabs überall Lolita-Mode und Lolita-Kosmetik zu kaufen, Lolita-Nightclubs schossen wie Pilze aus dem Boden. Der Pfarrer einer gleichnamigen Kleinstadt in Texas strebte eine Namensänderung für seine Gemeinde an. Vergeblich. Lolita, Texas, heisst heute noch so.

Aber was hat das mit Sue Lyon zu tun? Nicht allzu viel. Nach «Lolita», der ihr einen Golden Globe einbrachte, war sie noch in Filmen von John Huston («Night of the Iguana») oder John Ford («7 Women») zu sehen. Dann sank ihre Starkurve rapide. Lyon führte an, ihr Scheitern habe mit der kurzen Ehe mit einem Mörder (Gary «Cotton» Adamson) zu tun. Aber im Grunde war sie einfach verheizt worden, den Lolita-Stempel brachte sie nicht mehr weg. Am vergangenen Donnerstag ist die Darstellerin 73-jährig in Los Angeles gestorben.