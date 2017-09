Zwischen Lara Croft und Isabelle Huppert

Als Erstes entschuldigt sie sich, Alicia Vikander, 28 Jahre alt, Schwedens erste oscarprämierte Schauspielerin seit Ingrid Bergman. Ihre Stimme, sagt sie, sei noch etwas kratzbürstig, «I was sick». Davon ist natürlich nichts zu hören. Braun gebrannt sitzt sie da im Filmpodium von Zürich, ganz in schwarz gekleidet, etwas Schmuck ums Handgelenk, der, wenn sie gestenreich erzählt, in den Saal glitzert. Zürich hat sich Zeit genommen für diese aussergewöhnliche Erscheinung, alle Plätze sind besetzt. Am Abend feiert «Euphoria», ihr neuer Film, Europa-Premiere am Zurich Film Festival (ZFF), sie spielt nicht nur die Hauptrolle in dem Drama, sondern hat es auch mitproduziert, mit der eigenen Firma: Vikarious Productions.

Es ist ein europäischer Film, Regie führte eine Schwedin, und Vikander wird im Verlauf ihres Auftritts in der Programmreihe ZFF Masters sagen, wie wunderbar Europa sei, wenn es um die Förderung alternativen Filmschaffens gehe. Mit anderen Worten: Hollywood ist da weniger wunderbar, doch Vikander tanzt auf beiden Hochzeiten, im März 2018 ist sie als Nachfolgerin von Angelina Jolie in «Tomb Raider» zu sehen, 2015 brillierte sie in «Ex Machina» und «The Danish Girl».

Sie hält sich hervorragend im rauen US-Showbusiness, doch wie die junge Frau aus Göteborg dasitzt, mit britischem Akzent über ihre Jugend auf den Ballettbühnen spricht, erzählt, wie sie mit 15 nach Stockholm zog und später mit ihren zwei besten Freundinnen nach London, wo sie zusammen mit Ratten in einer winzigen Wohnung wohnten und auf den grossen Durchbruch hofften, sie als Schauspielerinnen, ihre Freundinnen (darunter Tove Lo) als Sängerinnen, wie sie also dasitzt und sanft spricht und leise lächelt, da ist sie durch und durch die Künstlerin europäischer Ausprägung, und gern möchte man ihr zurufen: Vergiss doch Lara Croft, Alicia! Doch sie ist eben beides, kann beides, vergöttert die französische Charakterdarstellerin Isabelle Huppert und gibt gleichzeitig die Action­figur aus dem Computerspiel.

Wie schärft man so sein Profil? Muss man vielleicht nicht, wenn man so viele «dear friends» hat, von denen Vikander gerne spricht, oder wenn man die «reh­äugigsten Rehaugen seit Audrey Hepburn» hat, wie die NZZ kürzlich schrieb und damit gewiss nicht falsch lag. Diese Augen, sie strahlen auch ohne Kamera eine Warmherzigkeit aus, die fast wehtut.

London ist noch heute ihre Wahlheimat, die Ratten sind verschwunden, doch die Unsicherheit vom frühen Beginn ihrer Karriere, als sie nie wusste, ob es eine nächste Rolle geben würde, die sei noch immer da. «Das stimmt wirklich, das sage ich nicht einfach so», sagt Alicia Vikander zum Schluss. Als wolle sie sich nicht nur für ihre Stimme, sondern auch für ihren Erfolg entschuldigen. (Berner Zeitung)