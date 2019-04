Aufstand in Hollywood

Als David Simon von diesem System hörte, war für ihn klar: «Packaging ist eine Lüge. Es ist Diebstahl. Es ist Betrug.» Denn durch solche Deals würden die Agenten nur noch halbherzig die Interessen ihrer Klienten vertreten, weil sie nicht mehr von ihren zehn Prozent der zu verhandelnden Gage abhängig sind, sondern so oder so ihre Gebühr bekommen. Sprich: Sie tauschen laut Simon ein paar Tausend gegen ein paar Millionen Dollar. Zudem entstünde ein absurder Interessenskonflikt, weil die Agenturen zum Beispiel einen Autor vertreten, der ein Drehbuch geschrieben hat, aber gleichzeitig auch den Regisseur, der es kaufen will. Wie, so Simon, solle man so die idealen Vertragskonditionen herausschlagen?

Was Simon besonders empörte und endgültig zu der Überzeugung brachte, dass die meisten Agenten Betrüger seien: Bereits Jahre zuvor, als er noch keine Ahnung hatte, was Packaging war, hatte CAA ihn bei der Serie «Homicide» im Paket an den Sender NBC verhökert – ohne ihm etwas davon zu sagen. Seitdem befindet er sich in einem Feldzug gegen die «Motherfucker» bei den Agenturen.

Die Gegenseite behauptet, die Gewehrschaft würde die ganze Filmindustrie «ins Chaos» stürzen

Lange Zeit hat er diesen Krieg mit einer eher kleinen Schar an Mitstreitern geführt, nun hat er fast die gesamte WGA hinter sich. 95 Prozent der Mitglieder, also auch viele, die ihren Agenten (noch) nicht gekündigt haben, wollen mit den vier grossen Agenturen schriftlich einen neuen Verhaltenskodex für Vertragsverhandlungen aushandeln. Da die Gespräche zwischen der WGA und der Association of Talent Agents (ATA), der Interessenvertretung der Agenturen, aber gescheitert sind, bläst die WGA nun zum Sturm. Die Autorengehälter, vor allem für den jungen, unbekannten Nachwuchs, seien im Keller, weil die Agenten nicht die Interessen ihrer Kunden wahrnähmen, während sie sehr luxuriös von deren Erfindungen lebten.

Die ATA wiederum argumentiert, dass man doch sehr erstaunt sei, dass die WGA sich plötzlich so sehr über eine Vorgehensweise mokiere, die seit über vier Jahrzehnten als gängige Praxis gelte. Eine Sprecherin sagte, die WGA stürze die gesamte Entertainmentindustrie «ins Chaos», weil ohne Vertragsverhandler keine Verträge und folglich auch keine Filme und Serien mehr zustande kämen. Ausserdem droht die ATA ihrerseits mit juristischen Schritten. Denn um die 7000 agentenlosen Autoren in Vertragsverhandlungen zu vertreten, hat die WGA vorgeschlagen, Juristen als Ersatz zu berufen. Da es aber sowohl in New York als auch in Los Angeles gesetzlich verboten ist, ohne eine offizielle Lizenz als Agent zu arbeiten, will die ATA jeden verklagen, der sich zum Ersatzagenten aufmandelt.

Derweil sorgen sich die Produzenten, ob noch andere Gewerkschaften auf den Zug aufspringen könnten, zum Beispiel die der Regisseurinnen und Regisseure, und wie lange der Streit wohl gehen könnte. Denn das Verfahren, das die acht Autoren um David Simon anstreben, wird sich wohl Monate hinziehen, und momentan sieht es so aus, als würde keine der beiden Seiten so einfach nachgeben.