15 Minuten Bond aus Jamaika

Als spektakulärsten Neuzugang konnten Broccoli und Wilson Rami Malek vermelden, den Oscarpreisträger aus «Bohemian Rhapsody». Aber Malek war nicht persönlich anwesend auf Jamaika, sondern grüsste von Dreharbeiten in New York. Er versprach immerhin, dass «Bond keinen einfachen Stand haben» werde. Das anschliessende Gespräch mit Daniel Craig und Co. beschränkte sich dann auf die Beantwortung beziehungsweise Umschiffung von drei dürftigen, online eingereichten Fragen.

«Bond 25» soll – nebst Schauplätzen auf Jamaika und in den Pinewood Studios in England – auch in Norwegen und Italien gedreht werden. Der Film kommt am 8. April 2020 in die Kinos.