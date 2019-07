Zürcher Regisseurin ist für Emmy nominiert

«Ich freue mich sehr und bin stolz, an der Seite von solch hochkarätigen Serien und RegiseurInnen nominiert zu sein», sagt Lisa Brühlmann zu der Neuigkeit. Die Emmys gelten als renommierteste Auszeichnung im Bereich Fernsehen und werden in rund 120 Kategorien von etwa 24'000 Mitgliedern der Television Academy vergeben. Die Preisverleihung findet am 22. September in Los Angeles statt.

Lisa Brühlmann studierte an der Zürcher Hochschule der Künste und ist auch als Schauspielerin tätig. Im vergangenen Jahr gewann sie mit dem Fantasy-Jugenddrama «Blue My Mind» den Schweizer Filmpreis. Im Sommer dreht sie in Boston die letzte Episode von «Castle Rock», eine Mystery-Serie nach den Büchern von Stephen King.