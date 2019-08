RTL reanimiert die Fünfziger

Johanna von Koczian: «Das bisschen Haushalt».

Das Lied stammt aus dem Jahr 1977, es ist also über 40 Jahre alt. Aber offenbar ist das Thema derart topaktuell, dass ihm RTL einen Sendeplatz im neuen Nachmittagsprogramm widmet, das diese Woche gestartet ist. Dieses besteht aus: einer Trödelsendung, einer Abnehmshow für Familien, einer Seifenoper und eben der Doku «Mensch Papa! Väter allein zu Haus».

Der Privatsender will damit wieder mehr Zuschauerinnen und Zuschauer vor die Glotze holen. Denn aktuell läuft es nicht so gut: Die Quoten sind schwach, vor allem zwischen 16 und 17 Uhr.

Macho-Papa verliert die Nerven

Die Männer sollens nun aber richten. In «Mensch Papa!» müssen fünf Väter drei Tage lang ihre Kinder versorgen und sich um den Haushalt kümmern, während deren Frauen gemeinsam per Videoübertragung aus der Ferne zuschauen. Susanne (38) – «Vollzeitmama von Beruf und die Chefin hier im Ring» – sagt: «Ich freue mich jetzt total, mal so richtig über die Männer herzuziehen und abzulästern mit den Mädels.»

Ihr Mann Markus (40) – «Ich bin hier derjenige, der die Kohle verdient» – ist in der neuen Staffel als Erster an der Reihe. Und es ist ganz genau so wie im Songtext: Markus meint, er schaffe die Sache mit dem Haushalt und der Kindererziehung ganz locker, zeichnet sich dann aber vor allem durch geschicktes Delegieren aus.

Er lässt seine Kinder unter anderem Hemden bügeln und Blumen eintopfen, so wie es ihm seine Frau aufgetragen hat. Drei Seiten Traktanden für drei Tage Haushalt muss er abarbeiten. Bald verliert Markus die Nerven, die Frauen auf dem Sofa lachen schadenfreudig, dann beginnt er, seine Kinder anzuschreien, und das Lachen in der Runde erstickt.