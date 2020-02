Leben wie in der Serie: «Fargo»

Wer in der US-Provinz essen geht, geht in einen Diner. Im Diner gibt es Hamburger in allen Variationen, Steaks, Pommes frites, vielleicht Country Cuts. Gesund ist das nicht. Aber es macht Spass. In Biel gibt es einen, der auch in ein US-Kaff wie Fargo passen würde: Der Comet Diner am Guisanplatz (www.comet-diner.ch) ist mit US-Devotionalien vollgestopft, aus den Boxen scheppern Elvis und Co . Und die Burger sind gross und saftig. fs

