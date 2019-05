Trostlose Bäume in einer Schneelandschaft: Mit diesem Bild beginnt «Game of Thrones» – und so endete die Serie auch. Nach acht Jahren, 73 Episoden und circa 200'000 Toten. Schätzungsweise eine Milliarde Menschen haben die Serie verfolgt, die auf der unvollendeten Buchreihe des US-Autors George Martin beruht. Ein Achtel der Menschheit zog sich die Machtkämpfe im mythischen mittelalterlichen Kontinent Westeros rein – Wahnsinn.