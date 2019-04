Sechs wie Pech und Schwefel

Die Flügel der Windräder rotieren durch den grauen Himmel, irgendwo bei Bremen, auf einem Acker am Ende der Welt: Regisseur Florian Baxmeyer streut poetische Vignetten in die allerletzte «Tatort»-Folge mit dem Kommissarsduo Inga Lürsen (Sabine Postel) und Stedefreund (Oliver Mommsen). Ansonsten mixen sich in «Wo ist nur mein Schatz geblieben?» holterdipolter Thriller-Standards, Mafia-Monstrositäten und das Stereotyp vom schmutzigen Cop. Gleich zwei BKA-Beamte haben Dreck am Stecken – das abgefahrene Paar Kempf (Nicolas Stemanns Schauspielstar Philipp Hochmair) und Maller (smart: Robert Hunger-Bühler).