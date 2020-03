«Zuckerberg beschreibt Facebook als Regierung» «Wired»-Chef Steven Levy ist an Mark Zuckerbergs geheime Notizbücher gekommen – über das Innenleben von Facebook. Nicolas Freund

Spielt gern «Risiko»: Facebook-Chef Mark Zuckerberg an der Entwicklerkonferenz 2018. Foto: Keystone

Kaum jemand hat so gute Einblicke in die Welt des Silicon Valley und der Tech-Konzerne wie Steven Levy, ehemaliger Redakteur von «Newsweek »und Chefredakteur der amerikanischen Zeitschrift «Wired». Seit mehr als 30 Jahren berichtet er über technologische Entwicklungen. Sein Buch «Facebook. Weltmacht am Abgrund» (Droemer, München 2020. 688 S., , ca. 32 Fr.) ist eine umfassende Geschichte des sozialen Netzwerks. Es reicht von den Anfängen in einem Wohnheim der Harvard University bis in die Gegenwart. Mehr als ein Dutzend Mal traf Levy Facebook-Chef Mark Zuckerberg, sprach mit ehemaligen Mitarbeitern, wertete unveröffentlichte Dokumente aus. Beim Gespräch erzählt er, was er über Zuckerberg und das Innenleben von Facebook herausgefunden hat.

Herr Levy, trauen Sie Mark Zuckerberg?

Dazu muss ich etwas ausholen. Ausgehend von unseren Treffen: Ich glaube nicht, dass er ein Lügner ist. Er ist sehr fixiert auf das, was er für das Richtige hält. Er möchte die Welt verbinden. Er schreibt alles in diese Notizbüchlein.

Notizbücher? Aus Papier?

Ja, richtige Notizbücher. Er nimmt sie überallhin mit und hält darin seine Produktentwürfe fest, und was er sich von Facebook erhofft. Diese Notizbücher sind legendär. Manchmal kopiert er ein paar Seiten aus einem Buch und gibt sie einem Facebook-Mitarbeiter, um zu verdeutlichen, wie er sich ein bestimmtes Produkt vorstellt oder wie der Newsfeed funktionieren sollte. Diese Notizbücher hat er aber alle zerstört.

«Wenn man Millionen und Milliarden Nutzer hat, kann viel schiefgehen»

Warum?

Das ist etwas ironisch, wenn man bedenkt, dass ihm ständig vorgeworfen wird, die Privatsphäre anderer Menschen zu verletzen. Er hatte Angst, dass die Notizbücher veröffentlicht werden könnten. Aber es gab eine Kopie seines wichtigsten Buches, des «Book of Change». Und jemand schickte es mir. So bekam ich Einblicke in sein Denken. Er hat einen Tunnelblick, wenn es um seine Mission geht. Er wird dafür tun, was getan werden muss. Was nicht immer das Beste für die Nutzer von Facebook ist.

Nutzen Sie Facebook?

Ja.

Mögen Sie es?

Manches ist sehr praktisch. Es ist zum Beispiel der beste Weg, um Kontakt zu ehemaligen Mitarbeitern von Facebook herzustellen. Und meine Familie nutzt es. Wir haben eine kleine Gruppe, die wir zum Austausch von Bildern und Nachrichten einsetzen. Ich habe mir von den Bedenken wegen der Privatsphäre keine Angst einjagen lassen.

Facebook wurde sehr kritisiert, vor allem nach der US-Präsidentschaftswahl, weil Donald Trump von dem sozialen Netzwerk profitiert haben soll. Wird Facebook zum Sündenbock für grössere Probleme gemacht?

In dem Buch versuche ich zu zeigen, wie manche Fehler zustande gekommen sind. Es gab schon vorher viele Beschwerden über Facebook. Man hatte die Haltung, als wäre man noch immer in einem Studentenwohnheim und viel könne ja nicht schiefgehen. Aber wenn man Millionen und Milliarden Nutzer hat, kann viel schiefgehen. Besonders wenn auf Facebook Informationen zirkulieren, die für einige Menschen lebensgefährlich sein können, wie im Fall von Myanmar.

Dort wurden Falschinformationen über die muslimische Minderheit verbreitet.

Ja. Aber es war der grosse Knall der US-Wahl 2016 nötig, damit die Leute begriffen, dass man Facebook zur Verantwortung ziehen muss.

«Als die Daten genutzt wurden, um Trump zum Präsidenten zu machen, merkten die Leute, dass mit Facebook etwas nicht stimmte.»

Wann sind die Fehler gemacht worden?

Es war eine Reihe von Ereignissen, und es ist fast komisch, wie eines zum anderen und schliesslich zur grössten Katastrophe in der Geschichte von Facebook führte.

Sie meinen, dass die Datenfirma Cambridge Analytica Profile von Facebook-Nutzern illegal auswertete und sich in den US-Wahlkampf einmischte.

Die Panne mit Cambridge Analytica passierte bereits 2010. Damals wurde externen App-Entwicklern Zugang zu Facebook gewährt. Diese Entwickler bekamen aber nicht nur Zugriff auf die Daten der Leute, die ihre App nutzten, sondern auch auf die Profile von Freunden. Sie wollten, dass das Profil einer Person aus einem sozialen Netzwerk sie überall im Netz hinbegleitet.

Aber die Missachtung der Privatsphäre war doch von Anfang an offensichtlich. Wie konnte sie übersehen werden?

Jedes Mal, wenn Facebook so gegen die Privatsphäre vorging, gab es interne Widerstände. Aber Mark Zuckerberg machte es dann trotzdem. Es war nur eine Frage der Zeit, bis es zu einem Missbrauch der Daten kommen würde. Aber erst als die Daten genutzt wurden, um Donald Trump zum Präsidenten zu machen, merkten die Leute, dass mit Facebook etwas nicht stimmte.

War das die einzige Krise?

Es gab viele Krisen. Die grösste Krise war aber, als das Wachstum nachliess. Ihr Motto war «Move fast and break things» («Sei schnell und zerstöre Sachen»). Wenn man noch hinzufügt: «Und entschuldige dich später», dann war das schon in Ordnung.

Sie beschreiben, dass Zuckerberg von Strategiespielen besessen war. Welchen Einfluss hatte das auf Facebook?

Ich glaube nicht, dass die Spiele ihn beeinflusst haben. Er suchte sich die Spiele aus, die zu ihm passten. Er ist sehr wettbewerbsorientiert. Er spielte gerne «Risiko», das Strategiespiel, in dem man die Welt erobern muss, und war sehr gut darin. Das Spiel war die Blaupause für Facebooks frühere Erfolge an amerikanischen Colleges. Zuckerberg dachte strategisch, wie in «Risiko», er sah die Colleges wie Länder in dem Spiel und benutzte dieselbe Strategie. Er wollte nicht erst die kleinen, sondern gleich die grossen erobern. An der Columbia University gab es ein ähnliches Projekt wie Facebook, das auch expandieren wollte. Mark schaltete diese Konkurrenz als erstes aus, um freie Bahn zu haben.

Hat die Mentalität der Elite-Unis noch Einfluss auf Facebook?

Facebook heuerte 2007 Chamath Palihapitiya an, der sehr allergisch auf diese Stanford- und Ivy-League-Verbindungen reagierte. Er wollte diese Leute loswerden. Als Leiter des Teams, das für Wachstum zuständig war, war er bereit, mit dreckigen Tricks zu kämpfen. Palihapitiya führte heikle Methoden ein, nur um das Wachstum zu fördern. Zum Beispiel gab es plötzlich Facebook-Accounts von Leuten, die gar keinen angelegt hatten. Nur weil jemand Fotos von ihnen geteilt hatte. Sie produzierten erfundene Geschichten, um die Leute möglichst lange im Newsfeed zu halten.

«Die Leute wollen nicht von Facebook regiert werden»

Hat Facebook das Prinzip Fake News erfunden?

Nicht erfunden, aber sie haben es verschärft. Das Problem begann schon 2009, als Mark von Twitter besessen war. Er sah die Plattform als möglichen Konkurrenten und dachte, dass Facebook mehr in Echtzeit funktionieren müsste. Er wollte, dass Dinge auf Facebook viral gehen können. Daraus folgten Wohlfühlgeschichten über Welpen oder Menschen, die den Krebs besiegt haben. Bald stellte sich heraus, dass Fake News viel besser funktionieren als richtige Nachrichten.

Wäre es auf lange Sicht nicht besser für Facebook, weniger kompetitiv und wachstumsfixiert zu sein, sondern eine demokratische soziale Plattform zu werden. Ohne psychologische Tricks und kapitalistische Agenda?

Mark Zuckerberg dachte ja, dass das passieren würde. Er dachte, wenn man Menschen zusammenbringt und sie Dinge miteinander teilen lässt, würden sie netter zueinander sein. Er dachte, die Welt würde ein friedlicherer Ort werden. Aber selbst wenn er manches besser gemacht hätte, finde ich die Idee grundsätzlich nicht sehr überzeugend, dass ein soziales Netzwerk die Welt verbessern könnte.

Zuckerberg trifft sich mit Politikern und dem Papst. Er sagt, Facebook gleiche eher einer Regierung als einem Unternehmen. Was meint er?

In seinen Notizbüchern beschrieb er schon 2006 Facebook als eine Regierung. Ich glaube, dass dieser Vergleich nicht sehr glücklich war. Die Leute wollen nicht von Facebook regiert werden.

Aber Facebook nur als Unternehmen zu bezeichnen, klingt fast untertrieben.

Facebook wurde so gross, weil die Gesetze, selbst die strengeren in Europa, es nicht schaffen, Tech-Unternehmen in die Schranken zu weisen. Wir sollten sie nicht als Unternehmen angreifen, sondern die Nutzerrechte betonen. Man sollte persönliche Daten nicht einfach weiterverwenden können.

«Er war damals praktisch ein Punk. Jetzt ist er CEO eines gigantischen Unternehmens.»

Zuckerberg und andere Tech-CEOs wollen sogar Regulierung. Sind sie geläutert?

Was sie eigentlich meinen: Wir möchten mit den Behörden zusammenarbeiten und uns selbst regulieren. Das ist reiner Eigennutz. So können sie den Schaden für ihr Geschäftsmodell minimieren.

Die amerikanische Präsidentschaftskandidatin Elizabeth Warren möchte Facebook zerschlagen. Ist das eine Lösung?

Ich glaube nicht. Hätten Sie lieber drei Facebooks? Für die Aktionäre wäre eine Zerschlagung des Konzerns vielleicht sogar gut. Instagram wäre ein sehr mächtiges Unternehmen.

Wie unterscheidet sich der Mark Zuckerberg des Jahres 2020 von dem Harvard-Studenten?

Er war damals praktisch ein Punk. Jetzt ist er CEO eines gigantischen Unternehmens. Er wird von seinem Reichtum eingeschränkt. Er hat immer Personenschützer um sich. Er wird stark kritisiert und er ist vorsichtiger in der Öffentlichkeit. Aber er ist so wettbewerbsfixiert wie immer. Er sagt nicht mehr «Move fast and break things», aber er glaubt noch immer daran, dass Facebook schnell sein muss. Und er spielt noch immer «Risiko».