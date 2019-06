Später wird alles schlechter

Das westliche Science-Fiction-Verständnis

Und dann? Der Spiegel, den «Black Mirror» dann vorhielte, wäre nicht mehr tiefschwarz. Brooker selbst versucht, sich solchen Debatten zu entziehen. Seine Serie sei keine verfilmte Technikkritik, sondern erzähle «normalerweise einfach von Menschen mit einer Schwäche, die es am Ende versauen«. Ohne zu viel verraten zu wollen, versauen es in Staffel fünf unter anderem ein Mann, der Midlife-Crisis-bedingt in einem VR-Spiel verlorengeht, und Mädchen, die eine etwas zu enge Verbindungen zu einer Art Alexa-Version von Chucky der Mörderpuppe aufbauen.

Die Hoffnung, das Leben mit Hilfe technischer Optimierung zu stabilisieren und dabei gleichzeitig Schwächen und Geheimnisse verbergen zu können, wurde in der vierten «Black Mirror»-Staffel zumindest nicht mehr am Ende jeder Episode mit ewiger Qual bestraft. Die interessanteste Perspektive auf die fünfte Staffel könnte deshalb nicht im Blick auf die technischen Dystopien liegen, sondern in der Frage, wie viel Humanität ihr Erfinder Brooker zulässt. Die Haltung, den technischen Fortschritt als Pfad in die Düsternis zu betrachten, ist ohnehin nur noch eine von vielen - meistens in der westlichen Kultur anzutreffen. Die französische Serie «Osmosis» ist ein solches Beispiel. Darin werden Menschen per App ihrem Seelenverwandten zugeteilt, mit verheerenden Folgen.

Nicht-westliche Strömungen wie etwa Afrofuturismus oder Solarpunk zeigen optimistischere Versionen unser Zukunft. Und chinesische Science Fiction, im Westen spätestens mit der Verfilmung von «Die wandernde Erde« auf dem Radar, ist ein Genre, das Zukunftshunger ausdrückt. Dass allerdings ausgerechnet in China die gelebte Realität am deutlichsten einer technoiden Dystopie zu gleichen scheint, klingt fast nach einer Plot-Wendung aus Black Mirror.

Black Mirror, Staffel 5, auf Netflix.