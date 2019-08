«Sie reden hier mit der Champions League»

Mittag in Berlin-Mitte. In einem angemieteten Apartment, das laut dem Besitzer ein «multi-faceted space for friends» und gleichzeitig eine Art Showroom für Designermöbel ist, sitzen der Autor Benjamin von Stuckrad-Barre, 44, und die Schauspielerin Jasna Fritzi Bauer, 30, auf einer quietschblauen Couch unter einer Deckenlampe aus übergrossen Christbaumkugeln. Stuckrad-Barre und Bauer sind hier, um über ihren neuen Spotify-Podcast «Ja Ja Nee Nee» zu sprechen. Jasna Fritzi Bauer hat gerade noch das Bett im Nebenzimmer für einen Mittagsschlaf genutzt, steht daher noch etwas neben sich und überlässt Stuckrad-Barre das Reden. Der ist wie immer hellwach.