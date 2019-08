Er will doch nur zum Nachdenken anregen

Kojima steht breit lächelnd auf der Bühne. Er hat das Publikum in der Hand: Es stöhnt, wenn er sagt, dass er erste Spielszenen aus «Death Stranding» erst zur Tokio Game Show Mitte September präsentieren will. Es jauchzt, wenn er dennoch einen kurzen Film mit Szenen aus dem Spiel präsentiert. Und es lacht an den passenden Stellen – wenn zum Beispiel gleich am Anfang klar wird: Zum Spiel gehört, dass der Protagonist Sam auch mal eben in die Steppe pinkeln muss. Und auch wenn die Besucher auf der Messe «Death Stranding» nicht ausprobieren können, sind das Spiel und sein Entwickler – so viel steht fest – einer der Höhepunkte.