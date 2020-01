Hallo 2020, alles wird gut

10. Juli 2020

Büetzer Buebe sagen Stadionkonzerte ab

Es hätte das grösste Mundart-Volksfest der Schweizer Musikgeschichte werden sollen. Doch nun haben Gölä und Trauffer ihre beiden Konzerte im Zürcher Letzigrund abgesagt – der Umwelt zuliebe. Die beiden Berner folgen damit dem Trend zum Tourverzicht, den die Band Coldplay eingeläutet hat. Kritiker von Gölä und Trauffer zeigen sich überrascht über diese grüne Wende bei den Büetzer Buebe, die in ihren Songs noch das Autofahren verherrlichten. Und selbst die Fans reagieren erfreut auf die Absage: Zürich, so der Tenor auf dem Land, sei eh eine «Schissstadt».

Benedikt Sartorius

13. Juli 2020

Die Schweiz ist Fussball-Europameister

In einem denkwürdigen Finalspiel hat die Schweizer Nationalmannschaft den grossen Favoriten Deutschland vernichtend geschlagen. Bereits in der ersten Minute erzielte Verteidiger Manuel Akanji nach einem Sololauf das erste Tor. Es folgte, was BBC-Co-Kommentator Pelé als «spektakulärsten Spielzug der Fussballgeschichte» bezeichnet: Ein Abstoss von Goalie Sommer auf Xhaka, der per Fallrückzieher-Flanke Shaqiri lancierte, der ebenfalls per Fallrückzieher traf. Der deutsche Captain Manuel Neuer gab nach der 0:7-Niederlage seinen Rücktritt bekannt – die Schweizer seien in den nächsten zehn Jahren nicht besiegbar, da könne er genauso gut aufhören. Der «Blick», der vor dem Turnier die Ausbürgerung der «Doppeladler» gefordert hatte, titelt heute: «Fliegt, stolze Adler, fliegt!»

Philippe Zweifel Ein frustrierter Manuel Neuer. (Getty Images)

2. August 2020

Die Schweiz wickelt den Brexit ab

Am gestrigen Nationalfeiertag stand die Schweiz in Genf Pate bei der Unterzeichnung des sogenannten Breturn-Abkommens: Grossbritannien, im Januar unter Tumulten aus der EU ausgetreten, ist nun offiziell wieder Mitglied – «Britain returns». Aus Bern reiste, als Top-Unterhändler des Abkommens, Bundesrat Ignazio Cassis an; mit dem Zug. Der FDP-Politiker lobte im Rahmen der Zeremonie «das britische Bekenntnis zur europäischen Gemeinschaft und ihren Werten» sowie «die pragmatische Vernunft der Briten». Wünschenswert sei in diesem Sinne auch eine Art «Schwentry-Deal» mit der EU («Schweiz-Entry»).

Alexandra Kedves

22. September 2020

Aldi löst Food-Waste-Problem

Ein Ingenieur aus Roggwil TG hat eine neuartige Erntemaschine entwickelt, die Äpfel schon beim Pflücken sortiert. Die Früchte, die den Anforderungen des Detailhändlers entsprechen, werden wie gewohnt verpackt, die zu kleinen oder bereits allzu reifen Exemplare werden noch auf dem Feld zu Apfelmus verarbeitet. Ähnliche Maschinen für andere Früchte und Gemüse seien bereits in der Testphase, heisst es bei der Medienstelle. Diese sollen ab Herbst zum Beispiel auch Rüebli aussortieren: Unschöne Exemplare können wahlweise zu Babybrei oder zu Salat weiterverarbeitet werden. Künftig sollen so gut neun Zehntel des Food-Waste in der landwirtschaftlichen Produktion verhindert werden. Der Detailhändler teilte zudem mit, dass künftig 89 Prozent aller Frischwaren, welche das Ablaufdatum überschritten haben, schockgefroren und weiterverwendet würden.

Daniel Böniger Früchte gespart in Hülle und Fülle. (iStock)