«Klima und Frauen, darum gehts jetzt»

Die Grüne Partei ist der natürliche Partner der Klimabewegung. Sollte sie sich nicht direkter engagieren?

Selbstverständlich kommen wir an den Demos miteinander in Kontakt. Aber ich finde es richtig, dass meine Partei nun nicht versucht, die Bewegung zu vereinnahmen. Etwa, indem sie an den Demos für sich wirbt. Oder indem sie prominente Köpfe der Bewegung auf ihre Listen nimmt. Wir dürfen auch nicht davon ausgehen, dass die engagierten Jugendlichen nun ausnahmslos Grüne wählen.

Sind die Grünen im Kern eine Partei der Asketen, welche die Schweiz zu Verzicht, Busse und schlechtem Gewissen missionieren will?

Die Jungen der Klimabewegung erscheinen mir viel asketischer, als es die meisten Grünen je waren. Ihre Forderungen sind auch für mich eine Herausforderung. Ich bin ein Bauernkind, und das Fleischessen gehörte für mich immer dazu. Es geht nun darum, Genuss neu zu definieren. Wie können wir das Reisen geniessen, ohne zu fliegen? Wie das Essen geniessen, ohne jeden Tag Fleisch haben zu müssen?

Eine These rechter Politiker: Grüne würden nur gewählt, wenn die Wirtschaft brumme. Dann könne man es sich leisten.

Umweltkrisen geben uns stärker Auftrieb als Wirtschaftskrisen, das ist so. Aber eine grüne Wirtschaft ist auch eine nachhaltige Konjunkturpolitik – also auch ökonomisch sinnvoll und auch in Krisenzeiten tauglich. Eine grüne Wirtschaft generiert Investitionen und Arbeitsplätze. Ich habe 36 Jahre an einer Baugewerbeschule unterrichtet, und da gab es grossen Support für die grüne Wirtschaft. Sie leuchtete den Lehrlingen und sogar vielen SVP-Lehrmeistern sofort ein.

Können Klimabewegte und Grüne etwas lernen vom «Green New Deal», den die Linke der USA anstrebt?

Die ökologischen Forderungen sind weitgehend identisch. Auffällig ist, dass die Demokraten die soziale Frage viel stärker betonen, als das etwa unser Green-Deal-Programm 2009 getan hat. Zweite Auffälligkeit ist die Betonung der «Green Skills». Die Befähigung etwa, ein Haus isolieren und energiesparend beheizen zu können. Hier müssen wir in der Schweiz zulegen. Erstaunlich viele deutsche und österreichische Firmen betreiben bei uns ökologischen Häuserbau und -umbau. Nicht nur, weil sie billiger sind. Sondern eben auch, weil sie mehr Fachkräfte haben.

Apropos Technik-Expertise: Hat Ihre Partei genug davon? Ob wir den Klimawandel bewältigen können, hängt nicht zuletzt vom richtigen Einsatz der richtigen Technologien ab.

Unsere Partei hat sich in dieser Hinsicht stark gewandelt. Es gibt bei uns heute viel mehr ETH-Cracks und Phil-II-Absolventen, die uns ein grosses Know-how bieten. An der Parteispitze geht es allerdings weniger darum, selbst Technikwissen anzuhäufen. Sondern dieses Wissen in der Parteibasis fruchtbar zu machen.