Die Welt verlangt danach, erzählt zu werden

Olga Tokarczuk hat Intoleranz am eigenen Leib erlebt. Nachdem sie für die «Jakobsbücher» den wichtigsten Literaturpreis ihres Landes erhalten hatte, forderte sie in der Dankesrede ihre Landsleute auf, sich an die dunklen Seiten der Vergangenheit zu erinnern, als Polen «Kolonisatoren, Sklavenhalter und Judenmörder waren». In einer Phase offiziell betriebener Geschichtspolitik, nach der Polen nur Helden oder Opfer gewesen seien, war das pure Blasphemie. Tokarczuk wurde als Verräterin bezeichnet, eine Weile bekam sie Personenschutz. Der Nobelpreis hat da manches geändert; jetzt ist auch das regierende Polen stolz auf «seine» grosse Autorin.

«Die Jakobsbücher» sind auch ein Stück Geschichtspolitik, aber antidogmatisch. Toleranz ist für Olga Tokarczuk nicht nur eine Sache des Inhalts – «polnische Geschichte ist ohne jüdische Geschichte nicht denkbar», sagt sie –, es ist auch eine Frage der Form. Der Erzählperspektive. Die Geschichte des Jakob Frank, die sie über fast 1200 Seiten erzählt, rückwärts gezählte Seiten, aus Respekt vor den jüdischen Büchern, hören wir nicht von einem allwissenden Erzähler. Olga Tokarczuk bricht sie vielfach, wie einen Lichtstrahl, den sie durch ein Prisma schickt.

Jakob Frank ist ein Schelm und Verführer, ein Besessener und ein Herrschsüchtiger, ein Stratege und Erotomane.

Dieser Frank, ein Schelm und Verführer, ein Besessener und ein Herrschsüchtiger, ein Stratege und Erotomane, ist ohnehin eine ambivalente, schwer greifbare Figur. Er lebte von 1726 bis 1791, erklärte sich zum Messias und führte seine Anhänger aus der jüdischen Orthodoxie heraus und bis zur Taufe. Er geriet damit zwischen alle Stühle – die «Talmudisten» verfolgten ihn, die Katholiken sperrten ihn ein –, entzog sich aber immer wieder den Verfolgungen und brachte es in Brünn zu einem prächtigen, am Ende seines Lebens im hessischen Offenbach zu einem immer noch ansehnlichen Hofstaat.

Wir erfahren von ihm über Briefe, die zwischen Adelsfräuleins und Bischöfen gewechselt werden, viel übers Hörensagen, er ist Objekt von Disputen und Plänen; die Autorin lässt ihn auch immer wieder selbst auftreten, stets in anderer Beleuchtung. Sie gibt ihm einen getreuen Gefährten, Nachman, Rabbi aus Busk, er folgt seinem «Herrn» über alle Stationen seiner Irrfahrt (viele dieser Stationen gehören zu dem, was im Zweiten Weltkrieg zu «Bloodlands» wurde) und notiert alles, was ihm widerfährt. Er ist gewissermassen Jakobs Evangelist. Nicht ganz so getreulich gerät sein Evangelium, Nachman ist ein «unzuverlässiger Erzähler» avant la lettre. Denn er hat, wie alle in diesem reichen Personentableau, eigene Interessen, eine eigene Sicht der Dinge.

Nachman hat beim legendären Bescht, dem chassidischen Prediger Baal Schem Tow, gelernt, die Wahrheit in den Schriftzeichen zu finden. Er ist ein Kabbalist, einer, der «in die Wörter Löcher bohrt und in die unergründlichen Tiefen in ihrem Innern blickt», der aus den hebräischen Buchstaben und deren Zahlenwert Prophezeiungen herausliest und auch Ereignisse im Leben in den «grossen Plan» einordnet, den der Schöpfer mit der Menschheit vorhat, insbesondere natürlich mit den Juden.