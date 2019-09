Der Wald im Stadion warnt vor der Klimakatastrophe

Stadion als Zufluchtsort

Der Wald auf dem Spielfeld, umgeben von der riesigen Betonkonstruktion der Tribünen, hat zudem etwas Mitleiderheischendes. Das Stadion wird zum Zufluchtsort einer aus unseren Lebens- und Wirtschaftsräumen vertriebenen Natur. Wir gehen hier nicht in den Wald zur Erholung, stattdessen sucht der Wald im Stadion seine Erholung.

So gesehen, hat das Forstprojekt im Stadion etwas Aufklärerisches, ja Kämpferisches im Sinne der Umweltbewegung, wenngleich das Heranschaffen und Aufstellen der natürlichen Pracht, die man in Baumschulen in Bologna, Belgien und Norddeutschland fand, auch einiges an Kohlendioxid freigesetzt haben dürfte.

Was ist mit den Bäumen geplant? Nach der zwei Monate dauernden Ausstellung im Stadion, die sich übrigens zum grössten Teil den grosszügigen Spenden eines kunstsinnigen Basler Bürgertums verdankt, geht der Wald als Geschenk an die Stadt Klagenfurt. Mit ihm soll ein freies Grundstück aufgeforstet werden. In den nächsten Jahrzehnten und Jahrhunderten soll er Kohlenstoff binden, Sauerstoff in Hülle und Fülle produzieren und nicht zuletzt durch sein Dasein die Leute erfreuen.

Kunstprojekt «For Forest» in Klagenfurt, bis zum 27. Oktober täglich von 10 bis 22 Uhr geöffnet. Eintritt frei.