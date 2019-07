Der Balzac Siziliens: Andrea Camilleri ist tot

In Wahrheit, sagte er bei unserem letzten Treffen vor einem Jahr, ziehe er ja nur noch zwei-, dreimal an einer Zigarette und drücke sie dann gleich wieder aus. Schelmisch, selbstironisch, lebt nicht alles von schönen Mythen?

Der Rauch lag kalt im Wohnzimmer an der Via Asiago, im vierten Stock, hoch über den alten Radiostudios der staatlichen RAI, für die er lange gearbeitet hatte, bevor er zum erfolgreichsten Schriftsteller des Landes wurde, dem gesellschaftskritischen und politischen Romanziere, dem Erfinder des Commissario Montalbano. Zum «Balzac aus Porto Empedocle», wie er in einer Hommage genannt wurde, als er noch lebte.

Camilleri wurde 93 Jahre alt



Camilleri ist am Mittwoch in Rom gestorben. Er wurde 93 Jahre alt. Die letzten Tage seines Lebens begleiteten die Medien mit berührender Anteilnahme, wie man das bei einem lieben Verwandten tut. Jeden Tag gab es ein neues Bulletin aus dem Ospedale Santo Spirito, an manchen Tagen auch zwei.

Porto Empedocle, eine Hafenstadt in Sizilien, war sein Geburtsort, seine Gedankenwelt auch. Vigàta, der erfundene Hauptschauplatz der Krimis, war ihr nachempfunden. Das Mittelmeer, seine Gerüche und Versprechen, es rauschte durch seine Bücher mit nostalgischer Lieblichkeit. Camilleri war in den Fünfzigern nach Rom gezogen, er war da zunächst Regisseur, der grosse Erfolg kam erst spät. Der erste «Montalbano» erschien 1994 bei Sellerio, seinem Verleger in Palermo, den er reich machen sollte. Wann immer ein neuer Fall herauskam, in diesen kleinen, feinen, blauen Büchlein des Verlags, schoss er gleich an die Spitze der Verkaufslisten.

Aus seiner Heimatstadt machte er das fiktive Vigàta: Andrea Camilleri im Hafen von Porto Empedocle. Foto: Imago

Es war Camilleri gelungen, Figuren zu schaffen, die seine «terra», die geliebte und zerrissene Insel, in ihrer Widersprüchlichkeit spiegelten, ohne sie zur Karikatur zu verzerren, zum Klischee. Die Mafia? Sie war immer da, aber sie erstickte die Handlung nicht. Camilleri schuf eine Sprache, die sizilianisch klang, Singsang des Südens, und doch allen verständlich war. Oft waren Wörter dabei, die es auch im Dialekt nicht gab, er erfand sie.