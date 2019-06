Zuhause auf dem Parkplatz

May zählt zu einer wachsenden Gruppe von Nomaden in den USA. Sie übernachten neben den Highways, auf Supermarktparkplätzen, in der Wüste, sie füllen ihre Benzintanks mit Saisonarbeit. Diese Workamper, wie sie sich nennen, verladen Zucker­rüben, schieben Rollwagen durch Warenlager, pflücken Äpfel in Oregon und Blaubeeren in ­Kentucky, bewachen Tore an Ölfeldern in Texas.

Meistens handelt es sich um Mittelschichtler, die in ihren früheren Leben Manager, Banker, IT-Ingenieure, Sachbearbeiter waren. Die meisten von ihnen hat die Finanzkrise von 2008 um ihre Rücklagen gebracht. Ohne Altersabsicherung ziehen sie nun von Job zu Job, von Küste zu ­Küste. Ihre Häuser und Wohnungen, ihren «real estate», mussten sie tauschen gegen etwas, das sie «wheel estate» nennen: gebrauchte Wohnmobile, ausgediente Schulbusse, Pick-ups mit Campingaufbauten, Trailer.

50 Interviews, 15000 Meilen

Diesem Treck durch Amerika ist die Journalistin Jessica Bruder gefolgt, hat selbst Monate in einem Camper verbracht. Ihre Recherche spann sich über drei Jahre und 15000 Meilen, gut 50 Interviews hat sie mit Arbeitsnomaden geführt. Das Ergebnis ist eine 384 Seiten dicke Mischung aus Dokumentation und Reportage.

Bruder hat an der Columbia Journalism School in New York gelehrt, sie schreibt unter anderem für die «Washington Post» und das Magazin der «New York Times». «Nomaden der Arbeit» basiert auf einem Artikel, den sie für das angesehene «Harper’s Magazine» schrieb. Sie gewann dafür einen Journalistenpreis und war für weitere nominiert. Damit nicht genug: Das Buch wird demnächst verfilmt, mit ­Oscar-Preisträgerin Frances McDormand in der Hauptrolle. Solche Ehre wird Journalisten selten zuteil.

Jessica Bruder eröffnet Einblicke auf ein soziales Phänomen, das so brisant wie tabuisiert ist. Die Workamper leben in einer fast geschlossenen, unsichtbaren Welt, aus Scham oder weil sich ihre Existenz in den Weiten Amerikas und neben den vielen sorglos dauerreisenden Senioren in ihren Riesencampern ­verliert. Sie haben eigene Strukturen mit eigener Logistik. Sie organisieren sich über Apps, sie angeln sich Jobs durch Inserate auf Websites wie «Workers on Wheels» und «Workamper News», sie helfen sich aus, wenn jemand in akute Not gerät.