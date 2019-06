Wie überlebt man im Frauengefängnis?

Für die Hilfsorganisation Justice Now besucht Rachel Kushner schon seit Jahren Häftlinge in kalifornischen Frauengefängnissen – auch im grössten der USA, das sich in Chowchilla befindet, irgendwo im Nirgendwo zwischen Sacramento und Los Angeles. Über 3500 Frauen leben da, als seien sie in einer Sojuskapsel aus der Gesellschaft ins All hinauskatapultiert worden. Losgelöst und haltlos treiben sie durch die Tage, trotz der Stundenpläne, trotz aller geschriebenen und ungeschriebenen Gesetze, welche die Gefangenen auf Trab halten. Kushner hat ihnen nun Gehör verschafft, ohne uns mit den falschen Tönen unreflektierten Jammerns zu traktieren.

Urteil: Zweimal lebenslänglich plus 6 Jahre



Die Hauptfigur von «Ich bin ein Schicksal» ist die weisse, 29-jährige Romy, die zu «zweimal lebenslänglich plus sechs Jahre» verurteilt wurde und ihre Zeit in einer Anstalt absitzen muss, die jener von Chowchilla gleicht. «Stanville» ist ein immenses und doch total überfülltes Hochsicherheitsgefängnis mit Elektrozaun und drakonischen Regeln, mit Todestrakt und Bestrafungskäfigen, geprägt von Machtmissbrauch, Mobbingstrukturen und Einzelkämpfertum. Anders gesagt: Es ist ein Unding, das jede Resozialisierungs-Rhetorik von Anfang an als Schaumschlägerei entlarvt.

Und die Schriftstellerin hat, wie sie erklärt, die bittere Wirklichkeit fassen wollen, die unsichtbar direkt neben ihr existiere – sie lebt mit Mann und Sohn in Los Angeles. Seit ihrem Romandebüt von 2008, «Telex aus Kuba», hat sich Rachel Kushner Buch um Buch an die Gegenwart heranbrilliert.

Die Autorin Rachel Kushner in ihrem Zuhause in L.A. Foto: Ricardo DeAratanha (Getty Images)

Es begann damals mit einem opulenten Panorama der prärevolutionären Epoche unter dem kubanischen Diktator Batista in den 1950ern, samt Blick auf die privilegierten US-Kinder der herrschenden Klasse und auf die ausgebeuteten Zuckerrohrarbeiter. «Telex aus Kuba» bescherte Kushner die erste Nominierung für die Shortlist des National Book Award, «Flammenwerfer» von 2013 die zweite. Dort tauchte man mit der Heldin erst in die dekadente Kunstwelt Manhattans Mitte der 70er ab und folgte ihr dann ins jung und links aufbegehrende Italien. In beiden Büchern wird zudem eine Brücke zum Zweiten Weltkrieg geschlagen – und die grosse Geschichte wird in die kleinen hineinskizziert.

Kushner beschönigt nichts. Täter und Opfer tauschen die Rollen, die Hackordnung ist gnadenlos.

Der dritte Roman dagegen bleibt, vorderhand, eingekerkert. Und packt gerade durch diese Strenge und seine knüppelharte Komik. Im ersten Kapitel wird die Icherzählerin in Ketten aus dem Untersuchungsgefängnis nach Stanville transportiert. Im letzten sehen wir sie am Ende ihrer Flucht, irgendwo in den Bergen, unter gigantischen Bäumen und hell strahlenden Sternen, wie man sie in ihrer Heimatstadt San Francisco nicht sehen kann. In Stanville auch nicht. «Hundegebell. Näher jetzt. Lichter badeten den Wald, alles taghell. Hände hoch, sagten sie.»