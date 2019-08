Die Autorin Ivna Žic wurde 1986 in Zagreb geboren. Heute lebt sie als Theaterregisseurin und Autorin in Zürich und Wien. Es ist zu vermuten, dass persönliche Erfahrungen in ihren Roman einflossen. Aber das ist Nebensache. «Die Nachkommende» ist kein Migrantenroman üblicher Bauart. Ivna Žic spielt nicht die angeblich «warme» Heimat gegen die vorgeblich «kalte» Schweiz aus.

Eine von vielen Szenen: wie die Grossmutter auf ihrer Insel wartet und den Rosenkranz betet. Sie ist still. «Eine sagt nicht viel.» Aber das Wenige wiegt, wenn die Grossmutter sagt: «Wie das Leben so kurz und blöd sein kann.» Die Alten sprechen nicht viel. Nicht von ihrer Einsamkeit, nicht von ihrer Verletztheit. «Die Nachkommende» spricht für sie. Sie sagt es auf ihre eigene, indirekte Weise, die so direkt wirkt wie Musik.

Ivna Žic: Die Nachkommende. Roman. Matthes & Seitz, Berlin 2019. 168 S., ca. 28 Fr.