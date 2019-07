Sie zerschiesst auch mal Motorradreifen

Die Autorin

Tawni O’Dell, geboren 1964, in Indiana im US-Bundesstaat Pennsylvania, wo sie auch aufwuchs, studierte Journalismus an der Northwestern University in Evanston, Illinois. Sie wollte jedoch nicht Journalistin werden, sondern Schriftstellerin. In 13 Jahren schrieb sie sechs Romane, die unveröffentlicht blieben; sie erhielt mehr als 300 Absagen, bevor ihr erster Roman «Back Roads» im Jahr 2000 veröffentlicht wurde. TV-Starmoderatorin Oprah Winfrey empfahl den Roman in ihrem Book Club, und das brachte für Tawni O’Dell sofort den Durchbruch. 2018 wurde «Back Roads» von und mit Alex Pettyfer sowie mit Jennifer Morrison und Juliette Lewis verfilmt. Inzwischen hat O’Dell insgesamt sechs Romane veröffentlicht, die in über 40 Ländern erscheinen. «Wenn Engel brennen» ist ihr erster Kriminalroman; ein Folgeroman soll in Arbeit sein. Sie lebte lange in Chicago, bevor sie nach Pennsylvania zurückkehrte, wo sie heute mit ihren beiden Kindern wohnt.

Tawni O’Dell: «Wenn Engel brennen» (Original: «Angels Burning», Gallery Books/Simon & Schuster, New York 2016). Aus dem Englischen von Daisy Dunkel. Ariadne/Argument-Verlag, Hamburg 2019. 352 S., ca. 32 Fr.

