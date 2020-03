«Schweizer fühlen sich sprachlich oft unsicher» Kultur-Redaktor Martin Ebel führte die erfolgreichste hiesige Sprachkolumne; übermorgen erscheint das letzte Video. Unser Stilexperte über Gendersternchen, Floskeln und Forsythien. Susanne Kübler , Michael Marti

Martin Ebel spricht, Anthony Ackermann filmt: 150 Sprachkolumnen haben die beiden in den letzten drei Jahren produziert. Foto: Raisa Durandi

Interviewpartner werden in der Zeitung normalerweise gesiezt, aber als Kollegen duzen wir dich. Oder sollen wir der Höflichkeit halber schreiben: Wir duzen Dich?

Das ist nicht nötig, danke. Korrekt ist die Kleinschreibung, mit der Rechtschreibreform 1996 wurde die gross geschriebene Höflichkeitsform abgeschafft. An diese Duzerei in der Schweiz musste ich mich als Deutscher übrigens erst gewöhnen…

Auch an andere Dinge, nehmen wir an.

Am Anfang habe ich tatsächlich nichts verstanden. Wenn Schweizer mit mir Hochdeutsch sprachen, dachte ich jeweils: Das ist Schweizerdeutsch. Und als ich nach Zürich kam, habe ich gemerkt, dass mir die Mundart viel fremder ist als zum Beispiel das Französische. Ich habe ein paar Jahre gebraucht, bis ich das Schweizerdeutsche flüssig verstehen konnte.

Aber du magst es?

Ich mag es sehr, ich mag überhaupt sprachliche Varianten. Die deutsche Sprache hat so viele davon, regionale, schichtspezifische, stilistische… Das Schweizerdeutsch kennt so viele schöne Wörter; mein Lieblingswort ist «verhühnert». Mir gefällt das Bild eines Huhns, das irgendetwas sucht, wild herumpickend.

Nach 15 Jahren Schweiz: Ertappst du dich zuweilen beim Gebrauch von Helvetismen?

Das kommt vor. Ich benutze zum Beispiel das scharfe S nicht mehr, ich schreibe alles mit «ss». Und ich sage Dinge wie «länger als auch schon». Dann lacht mich meine Familie aus.

Unsere Lieblinge aus Ebels Sprechstunde

Ein regelmässiger Erfolg bei unseren Userinnen und Usern sind insbesondere diejenigen Video-Kolumnen, die sich mit Schweizer Spracheigenheiten befassen. Hier eine Auswahl.

Langsam pressieren!Die Schweizer seien nicht die Schnellsten, hört man oft. Ein Vorurteil, wie der Blick ins Vokabular zeigt.

Was heisst eigentlich «amigs»? Martin Ebel wundert sich über ein Mundartwort, das auch viele Schweizer nicht erklären können.

Glücklich im Li-li-Land.Gipfeli, Gschpänli, Schöns Tägli: Martin Ebel über die Liebe der Schweizer zu ihrem Heimeligkeitssuffix.

Alle Video-Kolumnen finden Sie hier.

«Was wirklich auffällt: Die jüngeren Leute können die Kommaregeln nicht mehr.» Martin Ebel

Du hast nun in 150 Videokolumnen sprachliche Phänomene untersucht, das Interesse daran war sehr gross. Weshalb interessieren sich die Menschen für Stil- und Sprachkunde?

Wohl aus zwei Gründen. Der eine ist tatsächlich ein schweizerischer; die Schweizer fühlen sich wegen ihrer Zweisprachigkeit – Mundart mündlich, Hochsprache schriftlich – oft nicht sicher. Der andere Grund: Jeder hat nun mal mit Sprache zu tun.

Auch Polizisten zum Beispiel: Vor kurzem wurde bekannt, dass immer mehr Anwärter am Deutschtest scheitern. Sprachschulen bieten nun extra Kurse für angehende Polizisten an.

Das finde ich gut. Polizisten sind Autoritätspersonen. Wenn sie nicht gut Deutsch können, tut das ihrer Arbeit Abbruch.

Ist die gute Sprache allgemein gefährdet?

So generell kann man das nicht sagen. Wenn ich zum Beispiel Speisekarten in Restaurants anschaue: Da gibt es genau gleich viele falsch geschriebene Wörter wie vor dreissig Jahren. Aber natürlich gibt es gewisse Gefahren heute: die allgemeine Beschleunigung, die Flüchtigkeit, die sich daraus ergibt. Auch im Journalismus: Wenn man alles sofort raushauen muss, passieren Fehler, die man mit etwas mehr Ruhe nicht machen würde. Und was wirklich auffällt: Die jüngeren Leute können die Kommaregeln nicht mehr.

Wie kommt das?

Das hat schon mit einer geringeren Wertschätzung der sprachlichen Korrektheit zu tun. Dahinter steht die Haltung: Es ist egal, wie etwas geschrieben ist – Hauptsache, man versteht es.

Aber es ist nicht egal?

Nein! Sprache ist Teil der Persönlichkeit. Auch eine Kulturtechnik; wenn man sie nicht beherrscht, ist es, wie wenn jemand nicht mit Gabel und Messer essen könnte. Und: Sprache ist eine Visitenkarte; wenn da Fehler draufstehen, disqualifiziert man sich selbst.

Philosophen sagen: Man kann nur denken, was man sprachlich ausdrücken kann.

Das ist völlig richtig. Und ich würde noch weiter gehen und sagen: Sprache ist ein Kunstwerk. Man kann alles machen mit ihr, vom Lärm bis zur hoch komplexen Musik. Die Sprache wirklich zu beherrschen, ist auch ein Stück Lebensqualität.

«Ich muss nicht jeden Fehler korrigieren, schon aus Höflichkeit nicht.» Martin Ebel

Unterlaufen dir selbst Fehler? Könntest du uns «Chrysantheme» buchstabieren?

Glaubt ihr im Ernst, dass ich das nicht kann? Ich habe schon in der Primarschule die Lehrerin blamiert, weil sie an der Wandtafel das Wort «Forsythie» falsch geschrieben hat.

Bist du ein Pedant?

Nein. Ich muss nicht jeden Fehler korrigieren, schon aus Höflichkeit nicht. Ich weise auch nicht jeden auf einen Flecken auf seinem Pullover hin. Schliesslich sehe ich mich nicht als Sprachpapst. Es kommt immer wieder vor, dass ich selbst Dinge im Duden nachschlage, etwa zur Gross- und Kleinschreibung.

Aber in deiner Kolumne warst du schon oft sehr streng.

Das war ja auch eine Rolle, in die ich da hineingewachsen bin, die Rolle des Verfechters des guten Deutsch: ein bisschen ältlich, ein bisschen oberlehrerhaft, hoffentlich mit einem Schuss Humor. Und es ging mir dabei wirklich nicht nur um richtig oder falsch, sondern darum, ein Bewusstsein zu schaffen für die Sprache: Was unterläuft uns an Floskeln? Was sagen diese Floskeln über jene, die sie brauchen?

Auch in der Redaktion kritisierst du Floskeln. Dein Kampf gegen das Schönste oder Beste «aller Zeiten» wurde zum Running Gag.

Das geissle ich gern, ja. Was nichts daran ändert, dass man die Formulierung fast jeden Tag irgendwo liest. Aber sie ist schlicht falsch: «Aller Zeiten», das sind ja nicht nur die vergangenen und gegenwärtigen, sondern auch die zukünftigen. Roger Federer ist nicht der beste Tennisspieler aller Zeiten, sondern der beste, den es je gab, der beste der Tennisgeschichte – es gibt da ganz viele Möglichkeiten für richtige Superlative.

Ein anderer «Feind» sind die Gendersternchen. Was hast du gegen sie?

Gendersternchen sind ein Versuch, gesellschaftliche Veränderungen, die sich noch nicht so einstellen wollen wie gewünscht, über die Sprache zu erreichen. Die Sprache wird also als Hebel benutzt, auf eine Weise, die mir nicht sympathisch ist, weil ich finde, da schräubelt man am Sprachsystem herum. Ich selbst achte heute sicher mehr darauf als noch vor zehn Jahren, auch mal die weibliche Form zu verwenden; aber es gibt nun mal das generische Maskulinum im Deutsch. Das abzustreiten, hat etwas Zwängerisches – das ist übrigens noch einmal ein schönes helvetisches Wort.

Das Büro wird zum Studio: Videojournalist Anthony Ackermann, Kulturredaktor Martin Ebel. Foto: Raisa Durandi

Wie hältst du es mit Anglizismen?

Man muss hier differenzieren. Es gibt notwendige Anglizismen für neue Phänomene, etwa im Bereich der Technologie. Nehmen wir die Begriffe «Hardware» und «Software». Hingegen gibt es sehr viele Begriffe im Management, deren Gebrauch bloss Wichtigtuerei ist. Der Shareholder ist doch der Aktionär, den Cashflow kennen wir als Geldfluss… Doch solche Anglizismen sind nicht das Hauptproblem. Bedenklicher ist, wie die Politik immer wieder Sprache und Wörter verwendet.

Ein Beispiel?

Nehmen wir das Wort «Volk». Dieser Begriff macht mich sogleich misstrauisch, denn das Volk als Ganzes gibt es nicht. Es gibt eine Bevölkerung mit sehr unterschiedlichen Interessen, Neigungen und Meinungen. Wenn jemand für sich beansprucht, ein Vertreter des Volkes zu sein – dann ist dies im Grunde schon Propaganda. Wir sehen: Sprachbewusstsein macht politisch bewusster.

Gibt es eigentlich Schriftstellerinnen oder Schriftsteller, die mit der Orthografie nicht zurechtkommen?

Es gibt Schriftstellerinnen und Schriftsteller, die hervorragend schreiben – aber dennoch viele Fehler machen. Das verraten einem Lektoren, und manchmal merkt man selbst, wenn man mal ein Manuskript bekommt, das noch nicht durch die Korrektur gegangen ist. Bloss: Es gibt fast niemanden, der nicht in irgendwelchen Bereichen der Orthografie unsicher ist oder Fehler macht. Mich eingeschlossen.

«Die schlimmsten Fehler sind immer die, die man selbst macht.» Martin Ebel

Wie korrigierst du deine eigenen Texte?

Indem ich sie so lese, als seien sie von einem anderen. Oder indem ich sie jemand anderem gebe – das ist die beste Methode überhaupt. Auch Rechtschreibprogramme sind sinnvoll, diese Software wird immer besser.

Du hast einmal in einem Artikel einen Kasusfehler gemacht, den auch das Korrektorat nicht erkannt hat. Den hast du dann in der Videokolumne gleich selbst korrigiert...

Ja, das stimmt. Der falsche Kasus ergab sich, weil ich einen Satz umstellte. Das ärgerte mich natürlich – die schlimmsten Fehler sind immer die, die man selbst macht.

Du nimmst in deiner Sprachsprechstunde immer wieder die Medien aufs Korn. Welches sind die häufigsten Fehler?

Im Rattenrennen der Aufmerksamkeit gibt es in den Medien die Tendenz, zuzuspitzen, zum Extrem zu greifen, zu übertreiben. Das kann man an einzelnen Formulierungen festmachen. Wie texten wir Überschriften, damit sie geklickt werden? Dann heisst es beispielsweise in der Wirtschaft: Die Börsenkurse befinden sich im freien Fall. Oder: Die Zahl der Corona-Ansteckungen explodiert. Das empfinde ich als lächerlich.

«Sigmund Freud ist einer der besten Stilisten der deutschen Literatur.» Martin Ebel

Übermorgen Samstag erscheint auf unseren Websites deine letzte Videokolumne. Wie wirst du denn dein Engagement für einen korrekten Sprachgebrauch fortführen?

Nur damit es klar ist: Ich bin nicht besessen von der Orthografie. Doch Sprache generell hat mich immer schon fasziniert, bereits als Kind. Und sie wird mich weiter beschäftigen, auf meinem Hauptfeld, der Literatur. Denn Literatur ist die allerhöchste Form von Sprache.

Verrate uns noch: Welches sind deine Lieblingsstilisten der deutschen Literatur?

Drei Empfehlungen. Zuerst Kurt Tucholsky. Er ist ein Autor, der mit Sprache die unterschiedlichsten Formen beherrscht – vom melancholischen Gedicht bis zum aggressiven Leitartikel, von der Parodie bis zur Landschaftsbeschreibung. Von Tucholsky habe ich unheimlich viel gelernt. Zweite Empfehlung: Sigmund Freud. Er erfand eine neue völlig neue Wissenschaft, prägte neue Begriffe – und das in einer Sprache, die alle verstehen können. Freud ist einer der besten Stilisten der deutschen Literatur.

Befindet sich kein Schweizer, keine Schweizerin unter deinen Empfehlungen?

Geduld. Meine dritte Empfehlung ist Markus Werner, mein Schweizer Lieblingsautor. Werner schreibt ein makelloses Deutsch. In seinen sieben dünnen Büchern ist kein einziger überflüssiger Satz.

Wir haben in einer durchaus ernst zu nehmenden Studie gelesen, introvertierte Menschen würden sehr empfindlich auf Schreibfehler reagieren, neurotische hingegen gelassen. Wo würdest du dich einordnen?

Womöglich bin ich ein extrovertierter Sprachneurotiker.