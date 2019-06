Mr. Comics tritt ab

Der Weg führt in den Zürcher Kreis 4. Zwischen Hardbrücke, Schlachthof und Letzigrund liegt in einer Nebenstrasse eines der ältesten Industriegebäude der Stadt. David Basler öffnet die Tür im 2. Stock, links lagern Most-Harassen, rechts steht ein Töggelikasten; das geräumige Loft bietet Platz für 17 Künstler. Wir sehen aufeinandergestapelte Ordner, Kartontürme, Sofas, ein Velo, an den Wänden kleben Skizzen und Notizzettel. «Früher war das ein Pneulager», sagt David Basler. Spuren davon kann man heute noch erkennen, im Boden sind tiefe Furchen.