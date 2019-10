Mit Greta Geld machen

Spätestens im Januar muss es ihnen gedämmert haben: Ein Mädchen ist das Gesicht der neuen Klimabewegung. Greta Thunberg war eben am Weltwirtschafts­forum in Davos empfangen worden – und die ganze Welt sprach davon. Das hat Potenzial, das müssen wir als Erste aufnehmen, werden sich die Verantwortlichen im einen oder anderen Verlag gedacht haben. Und nun ist es so weit, die Thunberg-Bücher erscheinen. Sie heissen wahlweise: «Mein Name ist Greta», «Greta – das Mädchen, das die Welt verändert», «Greta – wie ein kleines Mädchen zu einer grossen Heldin wurde», «Gretas Geschichte: Du bist nie zu klein, um etwas zu bewirken» und «Unsere Zukunft ist jetzt!».