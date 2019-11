«Lesen lernen ist keine Intelligenzfrage»

Die Erstklässlerinnen und Erstklässler in der Stadtberner Schule setzen sich auf ihre Plätze. Heute üben sie das W. Einige Kinder schreiben den Buchstaben mühelos in ihr Heft, während andere verkrampft den Bleistift in der Hand halten.

Wie beim Schreiben, so ist auch beim Lesen die Spannbreite enorm: Manche Sechsjährige ziehen sich schon regelmässig in ihr Zimmer zurück, um in Büchern zu schmökern. Viele ihrer Gspänli müssen dagegen die Buchstaben erst langsam aneinanderreihen, bis ein Wort Sinn ergibt – Lesen finden sie entsprechend anstrengend. Und einige wenige interessieren sich noch gar nicht für geschriebene Sprache.