In 100 Jahren sechs Milliarden mehr

Das beschleunigte Wachstum der Weltbevölkerung lässt sich beziffern: Betrug sie um 1800 eine Milliarde, so zählte sie 1960 bereits drei und 1999 sechs Milliarden. Nächstes Jahr wird die achte Milliarde voll sein. Für einzelne Länder, vor allem in armen Regionen, sind das keine guten Aussichten: So wird Nigeria, das von 32 Millionen 1958 auf heute 200 Millionen anwuchs, 2100 eine Milliarde Einwohner zählen – also so viele wie die ganze Erde im Jahr 1800.

Nur eine Erde

Es ist nicht schwer, sich auszumalen, was dies – nicht nur für Europa – bedeutet: Der Andrang auch von Klimaflüchtlingen wird zunehmen, ebenso bewaffnete Konflikte wegen Wassermangels. «In Wahrheit ist das süsse Wasser der meistbedrohte Rohstoff auf Erden», schreibt Schneider. Die Situation verschlechtert sich zusätzlich durch die Tatsache, dass sich der Fleischverzehr der Menschheit pro Kopf von 1961 bis 2007 verdoppelt hat. Während für ein Kilo Brot im Durchschnitt 1000 Liter Wasser benötigt werden, sind es für ein Kilo Fleisch fünfmal so viel.

Dem Plädoyer «Denkt endlich an die Enkel!» ist anzumerken, dass es Wolf Schneider langsam leid ist, immer wieder dasselbe sagen zu müssen: So kann es nicht weitergehen! Auch spürt man den im Stakkato verfassten Sätzen an, dass dem 94-Jährigen nicht mehr viel Zeit bleibt, um auf die in seinen Augen grösste Gefahr für unseren Planeten hinzuweisen.

«Wir vermüllen, zertrampeln, vergiften die Erde, als hätten wir eine zweite in Reserve.» Noch schneller als die Erdbevölkerung ist zu Schneiders Lebzeiten der Energieverbrauch gewachsen – nämlich um das Zwanzigfache. Und dieser ist eine wesentliche Ursache der Klimaerwärmung.

Energie für sinnlosen Luxus

Da die Wirtschaft nach wie vor unaufhaltsames Wachstum als Garant für Wohlstand und Prosperität predigt, sind von ihr keine Impulse zur Mässigung des Konsums zu erwarten. Skeptisch kommentiert Schneider auch die Hoffnungen, welche die junge Generation in die erneuerbaren Energien setzt, um die globale Krise zu lösen. In den meisten Fällen würden diese zusätzlich angezapft – neben allen anderen heute zur Verfügung stehenden fossilen Energiequellen.