George Steiner ist tot

Adorno, so erklärte er seinen britischen Lesern, habe wie Benjamin und Bloch erheblich von der «Suhrkamp-Kultur» profitiert, die einen modernen philosophischen Kanon zustande gebracht habe. Der dauerhafte Ertrag bestehe darin, dass sich «auf deutschen Bücherregalen eben jener deutsch-jüdische intellektuelle und feinnervige Geist findet, den der Nationalsozialismus auslöschen wollte».

Die Suhrkamp-Werbeabteilung liess sich das nicht zweimal sagen, der schöne Begriff ging als Schlagwort in die Prospekte und die Verlagsgeschichte ein. Dem Cambridge-Professor Steiner konnte diese Transsubstantiation von Geist in Verpackung fremder kaum sein. Zwar kam er 1929 in Paris zur Welt, aber er war sein Leben lang ein altösterreichischer, also deutsch-jüdischer Literat, der das Kaffeehaus Mitteleuropa auch bei seinen Gastprofessuren in Peking, New York und Harvard nicht verliess.

Sein Vater war Bankier und trotzdem ein Schöngeist und dabei so deutsch, dass er sein Pferd, das er im Ersten Weltkrieg ritt, Lohengrin taufte. Wagner war sein Held, so wie es Martin Heidegger für den Sohn wurde. Die Familie war bereits 1924 vor dem Wiener Antisemitismus nach Westen geflohen. Das Kind wurde dreisprachig erzogen, dazu kam, seit der Vater dem Sechsjährigen die «Ilias» vorgelesen hatte, die Literatur als neue Heimat, und das wird der Ursprung der in viele europäische Idiolekte ausgreifenden «Steiner-Kultur».

«Damit Hitler nicht gewonnen hat»



Fast alle Mitschüler am Pariser Lycée starben im Holocaust, die Steiner-Familie konnte sich nach New York retten, aber es war wieder der Vater, der den Sohn bei Kriegsende zurück nach Europa und nach Oxford drängte, «damit Hitler nicht gewonnen hat». So wurde Steiner erst recht einer der Kosmopoliten, wie nicht nur die Nazis die Juden beschimpften. «Ich bin in der Freimaurerei des Wanderns und der Sprachen zu Hause», wie er einmal sagte.

Oxford wollte ihm keine Professur anbieten, so behalf er sich mit Cambridge, mit Genf, mit Paris. Womöglich hätte ihn die Musik mehr interessiert oder auch die Malerei und gewiss das literarische Schreiben, doch der Vater bestimmte ihn zum Lehrer. Er wurde also, so hat er es selber gesehen, Rabbiner, allerdings legte er nicht mehr die eine Heilige Schrift aus, sondern die Schrift als Gesamtheit war ihm heilig und Gegenstand.