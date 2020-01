Für jede Untat lassen sich Gründe finden

Diese und andere hellsichtige Passagen über verfälschende oder lückenhafte Nachrichten finden sich im Essay «Notes on Nationalism», der jetzt erstmals unter dem Titel «Über Nationalismus» in deutscher Sprache ­erscheint. Der englische Schriftsteller George Orwell (1903–1950), bekannt für seine Kritik an jeder Form von Totalitarismus, sei er nun von linken oder rechten Ideologien gespeist, hat auf wenigen Seiten die Gefahren ­aufgeführt, die von einem in sich geschlossenen und sich selbst bestätigenden Weltbild ausgehen.

Unerschütterlich im Recht

Mit Nationalismus meint Orwell eine bestimmte Geisteshaltung, die sich in so unterschiedlichen Theorien und Bewegungen wie dem Kommunismus oder dem Zionismus, dem Antisemitismus oder dem Pazifismus äussert. Der Nationalist, «unerschütterlich sicher, im Recht zu sein», teilt die Welt in Gut und Böse, in Gewinner und Verlierer ein. Es geht um den Triumph seiner Sicht der Dinge und die Abwertung der anderen.

Die hauptsächliche Form des Nationalismus – zumindest bei der englischen Intelligenzija – erkennt George Orwell im Kommunismus; und die grösste Gefahr, die von einem so verstandenen Nationalismus ausgehe, bestehe im Verlust von Realitätssinn und Realitätsbezug, sobald die Fakten nicht mehr in das Weltbild passten.

Die Ausblendung von Tatsachen, die von der Ideologie abweichen oder ihr gar widersprechen, führt nach George Orwell zur Bildung von Blasen. «Befördert wird die Gleichgültigkeit gegenüber objektiver Wahrheit dadurch, dass ein Teil der Welt vom anderen abgeschottet ist, was es immer schwerer macht herauszufinden, was tatsächlich geschieht.» Ob bestimmte historische Taten verwerflich waren, ja ob sie sich überhaupt zugetragen haben, das sei wesentlich abhängig von den politischen Vorlieben.

Politik vor Moral

Während der kurzweiligen Lektüre des präzise argumentierenden Buchs vergisst man beinahe, dass es sich dabei um einen vor über 70 Jahren verfassten ­Essay handelt – wären da nicht immer mal wieder Hinweise auf Schriftsteller, deren Namen uns heute kaum noch geläufig sind. Wie die dystopischen Romane «Animal Farm» (1945) oder «1984» (1949) ist «Über Nationalismus» aktueller denn je.